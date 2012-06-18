装运伊朗原油船舶即将投保无门 但油市未予理会

图为2012年3月1日，停泊在新加坡海岸附近的伊朗原油巨型油轮。再过不到两周，伊朗最大的石油买家将无法再享受伦敦保险市场提供的保障。该市场为全球95%的油轮承保漏油或严重碰撞事故。 REUTERS/Tim Chong

路透6月18日电---再过不到两周,伊朗最大的石油买家将无法再享受伦敦保险市场提供的保障.该市场为全球95%的油轮承保漏油或严重碰撞事故.

除非欧盟出人意料在最後一刻决定放宽制裁,否则欧洲的保险与理赔俱乐部(P&I)自7月1日将无法再为运载伊朗原油的船只承保.

在极端情境下,伊朗原油出口可能在下月暂停,因为海外石油公司承担不起这样的风险,船舶未投保的情况下若发生事故,有可能导致数十亿美元的责任.伊朗是石油输出国组织(OPEC)第二大原油供应国.

这一结果的可能性似乎不大.在日本,立法者料在本月稍晚批准史无前例的政府承保载运伊朗原油船舶的计划.日本是约五分之一伊朗出口原油的买家.

但没有其他国家宣布类似安排.韩国和印度买家都表示,若没有解决方案,他们自7月起将不得不停装新的船货.

但面对这些风险,油市却显得漠不关心.自4月以来,布兰特原油价格下挫超过20%,自2011年初以来首次跌破每桶100美元.据路透一项调查,五名分析师均预计7月以及今年余下时间的伊朗原油出口充其量只会稍微减少.

花旗的Seth Kleinman称,保险问题最初可能影响出口,但市场人士逐渐就会找到应对制裁的门道,之後出口又会增加.

交易商目前的押注是,欧债危机导致的需求减少、沙特原油产量接近纪录高位,以及北美产出激增,将足以抵消去年以来伊朗石油日出口估计100万桶的降幅.

八国集团(G8)亦已明确,一旦供应面临威胁,则可能迅速释放紧急石油储备.

实际上,市场对伊朗因素的看法已由一个极端转向另一个极端.今年稍早他们担心以色列会对伊朗发动军事袭击,但正如一些分析师所警告的那样,现在这种担忧已被自得情绪所代替.

"我们的看法是,伊朗石油出口减少已在很大程度被消化,"荷兰银行能源分析师Hans van Cleef说,"因此7月1日禁令生效对油价的影响将非常有限."

更广泛地说,伊朗核计划高级别谈判达成决议的希望日益渺茫,以及叙利亚动荡引发不稳定性的风险日益加剧,这些因素都可能被低估了.

"我觉得不稳定性比市场所认识到的要严重得多."巴克莱分析师Helima Croft说道.

**日本保险**

花旗预估,伊朗石油日出口量将比5月减少20万桶,然後维持在每日125万桶直到年底--这个水准只有伊朗去年出口的一半.

分析师平均预估7月时伊朗石油日出口量将减少仅21.6万桶,之後则是微幅变化.这相当於出口减少总幅度接近每日150万桶,巴克莱分析师警告,这种减少幅度可能对油价带来明显的上涨动力,特别是在夏季石油需求升高之际.

一开始保险议题似乎算在欧盟制裁措施意外副作用的领域;欧盟制裁措施包括一个比较直接针对进口伊朗原油的禁令,以及其他多项设法迫使伊朗放弃核计画的措施.

但保险议题很快就变成一个牵涉广泛的核心问题.美国制裁措施已经成功迫使多数亚洲国家减少购买伊朗石油,减幅在10%或更高,但如果缺乏保险保障,有可能使伊朗石油出口完全中断--即使是美国,这种情况似乎也不是他们所想要的.

主要进口商游说欧盟放松或延後制裁措施,但欧盟态度坚决:"我们从7月1日开始实施石油禁令的立场明确,"负责能源事务的欧盟执委会执委Guenther Oettinger上周表示.

多数进口商也在寻求国家的支援措施,但除了日本以外,成果甚少.

今年稍早时,中国船东向北京当局游说寻求协助保障,但没有任何迹象显示中国政府会提供这种协助.一名印度官员上周表示,印度政府正在努力设法解决这个问题.业界消息人士稍早表示,如果没有对策,多数为国有的印度炼油业者,将被迫停止进口.

"石油交易商预期伊朗的石油买主将透过国家担保,为欧盟海事保险找出可行的替代方案,"非营利组织Foundation for Defense of Democracies负责人Mark Dubowitz称.

**自有船队?**

伊朗最大私人经营的油轮商NITC向客户承诺,它能够维持船货拥有10亿美元保额继续运送,主要是透过私营的Kish P&I公司承保.

根据NITC官网资料,如果动用船队所有船只,理论上NITC的39艘船最高足以运送约6,200万桶石油.假设一趟前往中国的35天来回运程,理论上船队可能输送每日180万桶数量,已经超过伊朗当前出口量.

但经纪商指出,25艘超级油轮之中,多达四分之三可能已经用作过剩产量的海上储存工具,比较小型的船只则不适合用於长程运输.如果只动用NITC船只,将难以维持当前出口水准.

一些分析师认为,到最後,关键问题与制裁措施立即性影响的关系比较不大,关系较大的是某些国家能够回避制裁的程度.

Natixis分析师Nic Brown指出,中国7月购买伊朗石油数量可能每日超过50万桶.中国是唯一尚未取得美国制裁措施豁免的主要进口国.

"我们猜测中国进口商已经谈好有利条件,进口更多伊朗石油,"他称.(完)

--编译 隋芬/蔡美珍;审校 王洋/张若琪

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