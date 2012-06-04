伊朗威胁称若受攻击将用导弹袭击美国基地

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透迪拜6月2日电（记者 Marcus George）---伊朗国家媒体周六报导称，伊朗警告美国不要对其采取军事行动，称美国在该地区的基地很容易受到其导弹攻击。
此番言论由伊朗一名军事高官发出，似乎是对曾表示准备好动用武力遏制伊朗核计划的美国官员的回应。美国怀疑，伊朗核计划的目的是发展核武器。
世界大国与伊朗5月23-24日在巴格达举行谈判，以寻求外交途径解决他们对伊朗核项目的关切。新一轮谈判将於6月18-19日在莫斯科举行。
伊朗电视台Press TV援引萨法维（Yahya Rahim Safavi）准将的话报导称：“美国的政客和军方非常清楚，他们（在该地区）的所有基地都在伊朗导弹的射程范围内，如果……很容易受到攻击。”
萨法维是伊朗最高领袖哈梅内伊的军事顾问，2007年前还是伊朗革命卫队（Revolutionary Guards）的总司令。
他还警告称，伊朗导弹能打到以色列的所有角落，但他认为发生针对伊朗军事行动的可能性很小，因美国当前的经济形势不允许这样做。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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