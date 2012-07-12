叙利亚驻伊拉克大使变节

路透贝鲁特7月11日电（记者 Mariam Karouny）---叙利亚驻伊拉克大使Nawah al-Fares周三变节，以示对叙利亚总统阿萨德镇压国内反抗运动的抗议，而联合国安理会在对叙利亚危机的处理上仍停滞不前。

“我宣布，从现在起，我加入叙利亚人民的革命，”Fares在Facebook上公布的视频声明中称。他并未说明是从何处发布的声明。

Fares与叙利亚安全力量有密切关系，是首位退出政府的高级外交官。

叙利亚和伊拉克都没有任何评论。白宫称，无法确认Fares变节。阿萨德的反对者为此欢呼。

Fares是阿萨德政权的元老人物，曾在叙利亚前总统哈菲兹·阿萨德（Hafez al-Assad）手下任高官，来自Deir al-Zor市，是逊尼派教徒。

“这是外交官层面上一系列变节的开始，我们和一些大使保持着联络，”叙利亚全国委员会(Syrian National Council)成员Mohamed Sermini称。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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