叙利亚驻伊拉克大使变节

法国总统候选人马克龙获有影响力的中间派支持 与勒庞对决更添胜算
路透巴黎2月22日 - 法国一位颇有影响力的中间派政治人士周三与独立总统候选人马克龙结成联盟，有可能增大后者在这场激烈角逐中的胜算。
路透贝鲁特7月11日电（记者 Mariam Karouny）---叙利亚驻伊拉克大使Nawah al-Fares周三变节，以示对叙利亚总统阿萨德镇压国内反抗运动的抗议，而联合国安理会在对叙利亚危机的处理上仍停滞不前。
“我宣布，从现在起，我加入叙利亚人民的革命，”Fares在Facebook上公布的视频声明中称。他并未说明是从何处发布的声明。
Fares与叙利亚安全力量有密切关系，是首位退出政府的高级外交官。
叙利亚和伊拉克都没有任何评论。白宫称，无法确认Fares变节。阿萨德的反对者为此欢呼。
Fares是阿萨德政权的元老人物，曾在叙利亚前总统哈菲兹·阿萨德（Hafez al-Assad）手下任高官，来自Deir al-Zor市，是逊尼派教徒。
“这是外交官层面上一系列变节的开始，我们和一些大使保持着联络，”叙利亚全国委员会(Syrian National Council)成员Mohamed Sermini称。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
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