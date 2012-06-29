意大利总理欢迎欧元区决定允许救助基金购买受困国公债

路透布鲁塞尔6月29日电---意大利总理蒙蒂周五对欧元区领导人允许欧元区救援基金购买受困国公债的决定表示欢迎,并称峰会上达成的举措为发行欧元区共同债券铺平了道路.

在历经数小时讨论後,欧元区领导人同意,即一旦建立起由欧洲央行监督的银行业监管机构,将允许欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)救援基金直接用於银行资本重组.

此举旨在扶助西班牙解决银行业困境.

"欧元区将由此得到强化,"蒙蒂在该协议达成後对记者表示,并称再加上经济成长协定,都在为未来发行欧元区共同债券奠定基础.

蒙蒂表示,希望申请欧洲稳定机制(ESM)和欧洲金融稳定机构(EFSF)救助的国家,只要已经遵守为它们设定的经济目标,就可以不必申请全面的欧盟/IMF救援计划.

"那些希望利用这些稳定机制的国家可以这样做...不用额外的条件或计划,也不会受到三方国际贷款人的监督,"他表示,并补充称意大利目前无意申请使用这些新机制.(完)

--编译 梁睿雪/杜明霞;审校 张涛/程琳

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