意大利总理呼吁政治支持 以免成欧债危机下一个牺牲品

图为2012年4月19日拍摄到的意大利总理蒙蒂。蒙蒂周三呼吁意大利政治家们支持他采取激进的措施，以避免罗马成为欧元区债务危机的下一个牺牲品。之前欧元区达成救助西班牙银行业的协议，但未能安抚市场情绪。 REUTERS/Ammar Awad

* 意大利总理蒙蒂呼吁政治支持

* 德国财政部长朔伊布勒支持蒙蒂的改革计划

* 穆迪调降评级後,投资者仍然担心西班牙状况

路透罗马/布鲁塞尔6月13日电---意大利总理蒙蒂周三呼吁意大利政治家们支持他采取激进的措施,以避免罗马成为欧元区债务危机的下一个牺牲品.之前欧元区达成救助西班牙银行业的协议,但未能安抚市场情绪.

由於采取加税政策和经济陷入衰退,蒙蒂的支持率大幅下滑.他在罗马对议会表示,"我们面对这些困难,应该在整个欧洲层面及意大利国内政坛付出加倍的努力."

在欧盟夥伴国向西班牙银行业提供最多1,000亿欧元(1,250亿美元)的资金四天之後,穆迪把西班牙主权债务评级调降了三个级距,从A3降到Baa3.穆迪认为,对西班牙的救助计划将增加该国政府的债务负担.穆迪表示,由於西班牙在市场上筹资存在困难,而且经济状况糟糕,因此可能进一步调降该国评级.

路透调查显示,受访59位分析师中有35位称,西班牙可能在未来12个月内需要全面的国家救助,步上希腊、爱尔兰和葡萄牙的後尘.

但59位分析师中有37位预料,尽管欧洲领导人在竭力化解肆虐两年的欧债危机上面临诸多障碍,且经济极度疲弱,欧元区至少会在未来一年以目前的格局存在.

"这并非欧债危机在好转前是否会恶化的问题,而是必然会如此."Rabobank International驻伦敦资深固定收益策略师Richard McGuire说.

布鲁塞尔一位发言人称,美国总统奥巴马呼吁欧洲理事会主席范龙佩(Herman Van Rompuy)讨论欧洲金融危机,表明白宫日益担忧若欧洲未能找到恢复经济成长的途径,可能阻碍奥巴马在11月大选中连任.

美国财政部长盖特纳稍後表示,欧洲领导人在维护欧元方面保持了强有力的政治承诺.

西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)在马德里演讲时表示,尽管每个国家都需要采取各自举措来整顿公共财政和实施经济改革,但只有更紧密的欧洲一体化才能化解欧债危机.

"解决目前的困局只能通过在国内采取必要行动,并加强欧洲一体化来实现,"拉霍伊指出."最紧迫的任务是应该在欧元区的问题上变得更明朗."

**德国支持蒙蒂**

欧盟的出钱大户德国呼吁意大利实施蒙蒂推出的财政和经济改革举措,以避免陷入危险:"如果意大利继续走蒙蒂的道路,就不会有风险,"德国财长朔伊布勒在接受意大利新闻报采访时被问到意大利是否将成为下一个市场攻击重点时这样表示.

稍後蒙蒂与朔伊布勒在柏林会晤,并表示意大利准备出售国家资产,但并不需要新的紧缩举措来达成预算目标.

意大利等国政府中一些人对德国有关加强欧元区成员国政府预算一体化的呼吁心存谨慎,蒙蒂对此发表评论说,在一个由实力更强国家说了算的同盟内"分享主权",这样做更好一些.

意大利周三的一年期国库券标售得标利率达到近4%的六个月高点,因市场担心该国无力维持巨额债务的还本付息,越发凸显该国所面临的危急处境.

意大利公共债务总额为1.9万亿欧元(2.4万亿美元),相当於国内生产总值(GDP)的1.2倍,这一比率仅低於希腊.一个月前意大利一年期国库券标售的得标利率仅为2.34%.

朔伊布勒表示,自去年11月贝鲁斯柯尼政府下台以来,意大利在蒙蒂政府的领导下推行财政紧缩举措并开展养老金和就业市场改革,已取得很大进展.

"这一点已经获得整个欧洲和市场的认可,"朔伊布勒表示."我只是希望意大利议会的政要们和民意能够继续坚决地支持他,因为结构性改革、提高竞争力以及降低赤字才是意大利经济重归持续增长的正确途径."

蒙蒂周二会见议会中支持自己的党派领导人,敦促他们一致给予其支持,帮助意大利渡过市场动荡期.

市场周三略微平静,因为预计欧元区会采取进一步政策举动应对债务危机,但在希腊周日举行大选前,投资者仍心存谨慎.希腊选举可能导致该国脱离欧元区.

**希腊大选**

在希腊大选之前,希腊民众正在从银行取现,储存食物.银行人士称,每天大型银行有多达8亿欧元的资金被取走.

最新公布民调显示,支持救助举措的保守派新民主党与反撙节举措的左翼激进联盟党(SYRIZA)支持率不相上下.

欧盟官员已暗示,若新政府接受国际援助计划的主要条件,他们愿意考虑给希腊更多时间实现财政目标,放慢撙节步伐.

激进左翼政党获胜的可能性已将邻国塞浦路斯推至危险边缘,因为该国银行业对希腊有高度曝险.

塞浦路斯央行总裁周三表示,该国希望欧洲和其他国家提供最优厚的救助条件,当地媒体报导该国将越过欧盟夥伴国,从俄罗斯和中国借钱.

**财政融合**

在本月稍晚的峰会上,欧盟领导人计划要求强化欧元区银行业和财政融合并提高治理水平,但根据路透获得的草案,具体细节却非常模糊.

"近期的形势发展表明,有必要进一步深化经济和货币联盟(EMU),"该草案称.欧盟大使将在周四就该草案进行讨论.

草案称,在欧盟峰会之後,欧元区17国将另外举行会议,讨论实施改革方案的时间表.

蒙蒂在罗马对意大利议会表示,欧盟需要促进投资的增长计划,并最终需要推出欧元区共同债券以遏制危机蔓延.

西班牙10年期公债收益率小幅下跌,周二曾触及欧元问世以来的纪录高位6.86%,因投资者在权衡,如果银行业纾困不能阻止形势恶化,西班牙最终要求全面救助的风险.

德国财长朔伊布勒试图平息这种说法,他对意大利新闻报表示,"西班牙的路线正确,只是银行业出现了问题,我相信问题能够解决,不需要进行纾困."

市场对欧债危机恶化的紧张情绪也波及到德国,目前其实质借款成本已经降至负值,因为投资者把该国视为避险天堂.

德国公债价格周三大跌,延续上日跌势,不过交易商预计最终还会反弹,因为市场仍在关注西班牙高企的公债收益率以及希腊选举隐含的风险.(完)

--编译 张涛/肖群英/郑茵/李爽/李春喜;审校 徐文焰

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