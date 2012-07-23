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国际财经 | 2012年 7月 23日 星期一 18:22 BJT

意大利10座城市面临融资问题--报载

路透罗马7月23日电---意大利新闻报周一报导称,那不勒斯和巴勒莫等10座意大利城市面临财政管理问题,凸显对意大利地方财政可持续性的忧虑日渐增长.

"至少有10座城市面临风险,"该报援引一位未具名的政府专家的话称.

意大利总理蒙堤上周表示,担心西西里自治区濒临债务违约的边缘.

与西班牙不同,意大利地方融资问题不会对该国2万亿(兆)欧元的公共债务产生即刻的影响,但他们凸显,受经济衰退冲击,各级政府财政都受到越来越大的压力.(完)

--编译 许娜;审校 田建华

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