意大利10座城市面临融资问题--报载

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
路透罗马7月23日电---意大利新闻报周一报导称,那不勒斯和巴勒莫等10座意大利城市面临财政管理问题,凸显对意大利地方财政可持续性的忧虑日渐增长.
"至少有10座城市面临风险,"该报援引一位未具名的政府专家的话称.
意大利总理蒙堤上周表示,担心西西里自治区濒临债务违约的边缘.
与西班牙不同,意大利地方融资问题不会对该国2万亿(兆)欧元的公共债务产生即刻的影响,但他们凸显,受经济衰退冲击,各级政府财政都受到越来越大的压力.(完)
--编译 许娜;审校 田建华
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
路透苏黎世3月2日 - 瑞士信贷对全球最富有人士的放款增加，将有助于其对财富管理的大举押注得到回报。