日本央行总裁称将坚持宽松立场 日圆强劲令经济前景蒙阴

* 财务大臣再度针对日圆升值发出警告

* 央行总裁白川方明与首相野田佳彦会面,展开"坦诚"会谈

* 政府维持经济观点,警示中国经济放缓

路透东京7月23日电---日本央行总裁白川方明周一表示,央行将坚持超宽松的货币政策,但未告知是否计划进一步放松政策.但日本政府警告称,日圆走强和中国成长放缓给该国经济带来风险.

财务大臣安住淳周一再度对市场提出警告.他对记者表示,日本政府准备好采取果断行动打击投机性及过度的日圆上涨.

全球需求放缓且日圆兑欧元升至逾11年高位,日本决策者愈发对二者对日本出口导向型经济的影响感到担心.

白川方明强调了日央行继续实施强有力货币宽松举措直至通胀率靠近1%的决心,但反驳了一些议员认为其扩张资产负债表的力度不足以支撑经济的观点.

"我们政策的主要目的是压低公司借款成本,"白川方明对国会一委员会表示.

"主要央行现在达成了共识,当实施零利率的时候,简单扩大央行资产负债表的做法不能提振经济."

他并表示,日本央行已经通过资产购买足够地提高了日本货币基础,其极度宽松的措施必须辅以结构性改革和长期政策,以促进日本经济成长并摆脱通缩.

**日圆上涨再成导火索?"

白川方明在与日本首相野田佳彦会面几小时後被传唤到国会讲话.这是二者之间自4月以来召开的首场会议,白川方明拒绝透露会上讨论内容.两人不时就经济交换看法,但并没有既定的开会计划.

去年,日本议员反复向央行施压,要求其放宽政策,因日本在力争应对日圆走强.日本央行随後采取行动.

日本央行在2月设定1%的通胀目标,并通过扩大资产购买规模来放宽货币政策,随後在4月再推宽松政策,以显示其挣脱通缩的决心.

此後央行未进一步放宽政策,尽管全球经济成长放缓已令其它主要央行放松货币政策.

日本央行官员仍指望靠去年地震後的重建支出来支撑经济成长,并辩称只有在风险升高到足以摧毁经济复苏前景时,才需要进一步放宽政策.

日本5月核心消费者物价指数(CPI)较上年同期下跌0.1%,为四个月来首次下滑,表明央行1%的通胀目标仍然距离遥远.一项路透调查显示,周五出炉的数据料显示日本6月核心CPI较上年同期持平.

政府在月报中维持评估不变,认为活跃的消费者支出引领日本经济继续复苏,与央行所持经济开始回升的观点基本一致.

但政府对美国和中国成长放缓加强警告,因日本出口开始减缓.

日本内阁府在7月月报中称,"受重建需求提振,经济正在温和复苏,尽管不利因素仍在蔓延."

日本经济今年表现料超越其他多数发达国家,得益於国内需求稳固,但分析师已经下调对工业生产的预估,因外部市场放缓程度进一步加深.

根据一项路透调查,日本截至明年3月的财年经济料增长2.2%,增幅略低於6月调查时分析师预计的2.3%.

日本央行希望节省手中有限的政策弹药,以便尽可能长期的扶持经济,但一些市场人士称,日圆持续上扬或迫使央行再度采取行动.(完)

--编译 洪曦/石冠兰/梁睿雪/王兴亚;审校 艾茂林

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