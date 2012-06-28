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时事要闻 | 2012年 6月 28日 星期四 14:36 BJT

日本北部及东部发生5.2级地震

路透东京6月28日电---日本政府机构指出,日本北部及东部周四发生地震,初步规模为5.2.

地震发生时间为0552GMT,东京亦感受震度.并未发布海啸警报.(完)

--编译 蔡美珍;审校 王冠中

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