特写：日本小企业千方百计追求省电

《路透早报》--2月25日
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路透大阪6月4日电（记者 Yoko Kubota）---在大阪东部一个昏暗的工厂车间内，Yoshihiro Yamanaka把手中的规章手册撕得粉碎。而正是这一手册，使日本制造业成为严苛的国际效率标准。
在富士弹簧公司（Fuji Spring）的车间内，Yamanaka调暗灯光，让库存随意堆放，而最令人瞠目结舌的是，他关掉自动化机器，而手动去做更多的工作。该公司拥有一间工厂，只生产一种产品，有18名工人。
面对很可能出现的电力短缺，Yamanaka这麽做就是为了省电。电力短缺这一新的不确定性，令本就困难重重的日本制造商进一步走向崩溃边缘。
Yamanaka不但抛弃了日本一贯的工业智慧，而且铤而走险地认为，消费者将愿意为他的弹簧支付更高价格。
今年59岁的他近期巡视工厂时称：“直到最近，我的重点才放在尽可能削减人手和减少不必要的步骤方面。我们只有这麽做，才可能在价格战中获胜。”他的工厂生产的弹簧，主要供给日产聆风（Nissan Leaf）电动车和松下(6752.T)燃料电池组件的储物盒使用。
像富士弹簧这样的大阪小厂，如何安然度过夏季及其面临的不确定性，将开启这样一个问题的答案：资源匮乏的日本是否将要效仿美国，将精力从引发了30年全国焦虑及辩论的制造业上移开？
**工业食物链**
大阪是日本第二大城市，约有43,560家制造商，富士弹簧便是其中之一。多数制造商处於工业食物链的底端，高高在上的则是日产汽车(7201.T)和丰田汽车(7203.T)等汽车厂商，还有Panasonic和夏普(6753.T)等电子企业。
1983年日本制造业鼎盛期过後，受日圆升值、劳动力老龄化、大牌客户为追求低成本和高增长而移出日本等因素的影响，大阪平均每天有三家制造商倒闭。
去年福岛核事故发生後，日本50个可运行的核反应堆迄今仍全部关闭，电力供应前景的不确定，给制造商带来新的一击。这一问题在大阪显得尤为严重，因该市的关西电力公司(9503.T)有40%的发电量依赖于核电，这一比例为所有电力企业中最高。
日本政府正推动重启该公司旗下的两个核反应堆，而此举却饱受争议。不过，即使这两个核反应堆如预期能重启，但相关工作在7月初炎热夏季开始时仍无法准备就绪。
**万一停电怎麽办？**
停电是制造商都担心的问题。
今年51岁的Chikashi Kawakatsu是一名熟练焊工，为日本汽车及其他行业修理破碎模具。他说：“如果因为电力短缺停电，影响将是致命性的。”
日本没有作任何决定出台长期的能源政策，令工厂的前景一片暗淡。38岁的工厂负责人Ryuzo Kanezaki称：“这是不幸中的不幸。”
大阪存活下来的制造商业务范围广泛，生产从牙刷到金属模具等一系列产品，他们仍在沿袭“产品制造（monozukuri）”的传统，这是日本制造商的骄傲，也是许多企业眼中最後的立足之本。
**坚持不懈**
自1990年以来，日本各类弹簧产量下降40%。但据日本弹簧制造商协会（Japan Spring Manufacturers Association）称，1995-2008年期间，在泰国和中国设厂的日本弹簧制造商数量却增长五倍。
这种趋势也冲击着富士弹簧，该公司的客户纷纷将生产向海外转移，还要求大幅降低价格。
为了应对这种情况，富士弹簧推动产品研发，以生产出不易被对手打败的产品。
去年福岛核危机过後，Yamanaka也采取措施推动公司省电。在截止今年4月的13个月中，富士弹簧削减电力成本约30万日圆（3,850美元），其今年的目标是降低30%电耗，这意味着要关闭一些自动化作业。
这麽做多出的成本超过了节省下来的电力，但Yamanaka看到的是长期的无形效益，他相信这在他的员工身上培养了自豪。
该公司资深经理Hiroshi Sugiura说：“要生存，就要能够做一些别人做不到的事情。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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