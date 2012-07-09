香港《文汇报》：日本政府玩火 必遭强烈反击

日本政府抛出"购岛论",企图将钓鱼岛国有化,公然拿中国的神圣领土来买卖,以改变钓鱼岛的主权归属,这一闹剧是危险的玩火行径,後果十分严重.中国政府必将采取包括军事行动在内的必要措施,坚决维护对钓鱼岛及其附属岛屿的主权.日本政府切莫低估中华民族维护领土主权的决心和能力.过去在中国积贫积弱的情况下,中华民族仍有与敌人血战到底的气概,彻底粉碎日本军国主义侵占中国的迷梦.今天中国的国力和军事力量已远非昔日可比,而且海峡两岸和全球华人维护钓鱼岛主权同仇敌忾,日本政府侵占钓鱼岛的迷梦也必将被彻底粉碎.