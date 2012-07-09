香港《文汇报》：日本政府玩火 必遭强烈反击

新闻稿：中国仍是全球发展最快的资产证券化市场之一--标普
香港，2017年3月1日—资产证券化在中国将可能成为更常规的融资渠道，标普全球评级在2月27日发布的报告《中国资产证券化市场将在2017年保持稳定》中如是表示。
（7月9日社评）
日本政府抛出"购岛论",企图将钓鱼岛国有化,公然拿中国的神圣领土来买卖,以改变钓鱼岛的主权归属,这一闹剧是危险的玩火行径,後果十分严重.中国政府必将采取包括军事行动在内的必要措施,坚决维护对钓鱼岛及其附属岛屿的主权.日本政府切莫低估中华民族维护领土主权的决心和能力.过去在中国积贫积弱的情况下,中华民族仍有与敌人血战到底的气概,彻底粉碎日本军国主义侵占中国的迷梦.今天中国的国力和军事力量已远非昔日可比,而且海峡两岸和全球华人维护钓鱼岛主权同仇敌忾,日本政府侵占钓鱼岛的迷梦也必将被彻底粉碎.
日本政府抛出"购岛论",也引起其国内舆论担忧,日本朝日新闻报导,日相野田佳彦说要将钓鱼岛国有化,引起中国大陆及中国中国强烈反弹.报导指出,牵涉到民族主义的领土问题一方引起争端,另一方必采取对抗措施,中国大陆不会放弃主权,显然会采取更严厉措施.日本舆论尚能清醒看问题,日本政府切莫心态膨胀,心存侥幸.
日本每当国内政治、经济遇到困难时,指望通过制造对外矛盾转移国内矛盾,这不仅无助於国内问题的解决,还会影响中日关系大局乃至整个地区的稳定,最终令日本经济更加低迷.今年是中日邦交正常化40周年,本应是两国关系发展承前启後、着眼未来的重要一年.但日本政府却在钓鱼岛问题上玩火,不仅搅得日本政坛不得安宁,也在中日友好邦交40周年之际制造事端.日本政府必须悬崖勒马,勿搬起石头砸自己的脚.
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路透上海2月24日 - 国际投行摩根士丹利中国首席经济学家邢自强周五表示，虽然外界对中国债务规模及坏帐风险仍存在担忧，但他认为中国发生债务危机的风险很低，而且随着中国名义经济增速加快，未来两三年中国债务率增速将明显放缓。
路透北京2月27日 - 中国大型投行--中金公司周一发布报告，前瞻即将召开的2017年两会（全国人大和政协会议），中金预计2017年经济增长目标设定在6.5-7%的区间，和去年持平；财政赤字率目标亦维持去年3%的水平。