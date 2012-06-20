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国际财经 | 2012年 6月 20日 星期三 16:35 BJT

日本国会批准政府为进口伊朗原油提供保险担保

路透东京6月20日电---日本参议院周三通过法案,批准政府为来自伊朗的原油船货提供保险担保,从而为日本成为首个绕开欧盟新制裁的伊朗原油大型亚洲买家铺平道路.

一位要求匿名的政府官员周二称,法案将从6月27日起生效.

该法案允许日本政府为每艘为日本运送伊朗原油的油轮提供最高76亿美元的意外保险.日本此前获得美国针对伊朗石油贸易金融制裁的豁免.(完)

--编译 吴云凌;审校 王洋

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