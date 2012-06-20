日本6月及7月进口伊朗原油装船数量将持平5月

路透东京6月20日电---日本6月及7月的伊朗原油装船数量将持平5月,因日本一项新法令准许政府为进口伊朗原油提供担保,使日本能够绕过即将实施的欧盟制裁措施.

在伊朗的主要亚洲石油买主之中,日本是第一个绕过欧盟禁令的国家,业界消息人士周三表示,日本6月及7月将分别装运360万桶(每日12万桶),消息人士未获授权向媒体透露,因此拒绝具名.

韩国可能从7月1月停止进口,印度Bharat Petroleum Corp(BPCL.NS)首次以印度卢比支付伊朗油款,成为第一个使用此付款机制的炼油商.(完)

--编译 蔡美珍;审校 田建华

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