日本7月制造业萎缩步伐为震後最快

* 出口需求疲弱打压日本PMI

* 韩国工业生产亦走弱

* 欧债危机及中国经济放缓令前景蒙受压力

路透东京7月31日电---周二公布的调查显示,日本7月制造业活动以去年地震以来最快的速度萎缩,因欧洲和中国经济的放缓打击日本商品的海外需求.

韩国6月工业生产降幅亦超预期,显示亚洲的经济成长可能蹒跚,因欧洲主权债危机挥之不去,令全球经济承受压力并扰乱金融市场.

日本该PMI调查可作为周三将公布的中国制造业数据的预兆,若中国数据疲弱,其决策者将益发可能考虑额外举措来提振经济成长.

"海外需求疲软,因此以出口为重的亚洲国家将面临苦日子,"瑞穗总合研究所资深经济分析师山本康雄表示.

"日本央行可能在9月进一步宽松政策,因关於全球经济前景有众多的不确定性.只要没有通胀的疑虑,其他国家的央行也可能采取行动."

参看日本、韩国、中国和印度PMI相关图表,请点选(link.reuters.com/maz35s)

日本7月Markit/JMMA制造业采购经理人指数(PMI)经季节调整後降至47.9,低於6月的49.9.

该指数为连续第二个月低於50的荣枯分水岭,且反映出2011年4月以来最快的萎缩速度,当时的一个月前日本甫遭强震侵袭.

"工厂产出、新订单和出口均以2011年4月以来最快的速度下滑,而投入性采购及未交货订单亦大幅降低,"Markit的分析师Alex Hamilton说.

"在目前全球需求疲弱的情况下,这些都是令人担心的现象."

日本出口的领先指标--新出口订单分项指数从前月47.5的降至43.2,显示去年地震以来的最快萎缩速度.

7月PMI指数的产出分项指数降至47.3,6月为48.7.

周一数据显示,日本6月工业生产意外连续第三个月下滑,降幅为0.1%,市场预估中值为上升1.5%.

韩国周二公布的数据显示,该国6月经季节调整後工业生产较上月下滑0.4%,甚於0.1%的预估降幅,因欧元区危机伤及该国出口.

数据出炉正值投资者押注韩国央行不久将再次下调利率.韩国央行曾在7月初意外降息,以帮助该国经济更好地应对全球需求放缓.韩国是亚洲第四大经济体.(完)

--编译 戴素萍/王冠中/兰秀娟;审校 隋芬/程琳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。