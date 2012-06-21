从日本第一到韩国第一 创造世界级竞争优势--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自6月21日出版的当期「老谢开讲」专栏)

一九七九年，我就读于政大的时候，最畅销的一本书是哈佛大学教授傅高义（Ezra F. Vogel）所写的《日本第一》，探讨日本企业在全世界从家电到汽车，无不独领风骚，美国企业在当时都疲於招架。

傅高义出版《日本第一》这本书，正值日本快要崛起的关键时刻。一九八Ｏ年，日本股市日经指数正要从六千点左右起涨，日圆仍在一美元兑换二七七日圆的「超低价」，傅高义发出「日本第一」的讯号，日本趁势而起。尤其到了一九八五年《广场协议》（Plaza Accord），日圆迈向快速升值的道路，日本吸引了全世界的热钱，开创了前所未见的经济荣景。

整个八Ｏ年代，日本股市从六千多点，最後在一九八九年十二月涨到三八九五七点；日本房地产涨势更是惊人，号称一个日本可以买下四个美国。当时日本企业、日本商人富可敌国，全世界最贵的艺术品都落入日本人手上。

只是日本人把泡沫吹得太大，九Ｏ年代以後，「日本第一」这个名词就再也没有人提了。在日本失落二十年的这段期间，亚洲诞生了新势力──韩国崛起，二十年前的「日本第一」，取而代之的可能是「韩国第一」。

最近美国智库「经济策略研究院」院长Clyde Prestowitz就公开表示，应该有人出来写一本「韩国第一」的书。Prestowitz在美国《外交政策》期刊的网站上撰文指出：韩国人长久以来都相信，日本人做得到的，他们也能做得更好，这几年韩国已兑现了。最近数月，日本两大晶片厂尔必达（ELPIDA）及瑞萨（RENESAS）相继宣布破产，平面显示器大厂夏普（SHARP）也出售股权给鸿海。

**风水轮流转,韩国软硬实力都领先日本**

过去风光不可一世的企业，像索尼（SONY）、松下（Panasonic）等纷纷殒落，连任天堂都受到重伤害，打垮日本家电厂的赫然是三星（Samsung）与LG，把日本晶片厂夹杀出局的则是三星与海力士（Hynix）。

Prestowitz认为，韩国正不断地创造世界第一，像现代汽车（HYUNDAI）与起亚汽车（KIA）在美国、欧洲、中国、印度及东协市场，都快速抢下原本日商盘踞的市场，市占率持续在上扬。韩国的重工与造船业也是如此，即使是文创产业与韩剧，连日本人也都掀起哈韩风。

这位美国智库的院长剖析韩国人是怎麽办到的，他说，韩国人起初拚命工作，也努力存钱、投资，同时他们与日本人一样，拒绝只专注自己拿手的部分，不擅长的就向外购买。但是韩国後来最大的转变是，他们致力於从零开始，发展世界级的能力，同时保护和补贴新兴产业，如钢铁、消费性电子和半导体产业。

韩国人自知自己的市场太小，不足以达到经济规模，因此，藉由让韩元贬值，使产品外销价格低於内销价格，拚出口竞争力。韩国的浦项钢铁就是由政府出资创立，三星则是家族主导的大企业，却拥有绵密的政商关系网。韩国在许多环环相扣的产业和技术上，享有独占或几乎独占的地位，这套模式，如今印证了「日本行、韩国更行」。

从「日本第一」到「韩国第一」，这位美国智库的院长点出二十一世纪以来，地球上出现了一匹大家都肯定的黑马──韩国。Prestowitz指出了两个重点，一是韩国从零开始，发展世界级的能力；二是庞大的政商网络，韩国大企业享有独占与近乎独占的地位。韩国的这两个强项，正好都是台湾的弱项。

在全球化的时代，竞争集中化，摆在眼前最显着的是智慧型手机与平板电脑的竞争，最後形成「两强」，顶多是「三强」之争。

所谓的两强是三星与苹果（APPLE），如果要加入第三强，那可能是谷歌（Google）。韩国发展大企业、培养大企业，和台湾重视中小企业，正好是背道而驰。今天韩国的胜出，三星扮演了重要角色，与台湾宏达电的坠落，正好呈现强烈对比。

记得二ＯＯ五年底，财讯金融家考察团赴韩国考察，首站我们参访三星，那个时候三星从半导体起家，切入面板，三星的面板与友达、奇美差距不大。然而，今天三星的AMOLED（主动式有机发光显示器）已盘踞全世界九八％的市占率，三星从面板切入TV（电视），再从LCD TV蜕变为LED TV，今年将推出划时代的OLED TV，韩国的三星与LG在电视领域主宰全世界，这是日本家电业溃败的主因。

**三星市占高,从电视、手机到平板皆称王**

不过，真正令三星更上一层楼的，则是智慧型手机与平板电脑。过去十几年来，三星的手机只是聊备一格，在企业获利比率有限，但是三星从一般手机进入智慧型手机，先是打败摩托罗拉（MOTOROLA），赶上诺基亚（NOKIA），最後取得与苹果决胜负的机会。

今年首季，三星的一般手机及智慧型手机出货量达九三五Ｏ万支，比二Ｏ一一年同期大幅成长三六％，正式超越诺基亚，成为世界最大手机厂。同时在智慧型手机，三星也拉大与苹果的差距，三星首季出货四二ＯＯ万支，足足比苹果的iPhone多出一千万支，三星从Galaxy S1、S2，今年推出S3系列。

在平板方面，三星NOTE也是攻城掠地，韩国三星向全世界发出「占领」的战书，三星去年营收达一四八六亿美元，已连续两年高居全球ＩＴ产业的首位，三星真正做到世界第一。

而三星的股价也令人刮目相看，Ｏ八年金融海啸前，三星创下七十六．四万韩元天价，海啸後，三星一度跌到四十．三万韩元。今年三星更上一层楼，再度写下一四一．八万韩元的历史新纪录，市值一度超越一千八百亿美元，不但超越半导体巨擘英特尔（Intel），且直逼Google、ＩＢＭ、微软这些巨无霸企业。

十年前，记得我参访索尼时，索尼股价一度涨到一六九一Ｏ日圆，如今却缩水只剩下九九Ｏ日圆；二十年前，三星市值一度是索尼的二十分之一，如今索尼剩下不到三星的十分之一。三星的起与索尼的落，正好可以看出韩国快速崛起，日本殒落的轨迹。

**两强拉锯战,昔日手机巨无霸逐渐出局**

不过，世界原本就是一场最残酷的竞争。同样是智慧型手机领域，手机产业巨无霸诺基亚的没落，也不禁令人唏嘘。

九Ｏ年代，诺基亚是芬兰的希望，股价一度涨到六十五欧元，进入新世纪，诺基亚一度还保有尊荣，到去年以前，都是全球手机业龙头。金融海啸前，在美挂牌的诺基亚股价一度创下四十二．二二美元高价，如今惨跌到二．六一美元，市值在四年之内，从一五六六亿美元缩水到一Ｏ二．七九亿美元，诺基亚朝不保夕，最近竟传出三星有意收购诺基亚的消息。

九Ｏ年老牌手机大厂MOTO已式微，最後MOTO移动被Google合并，诺基亚则不知明天在哪里。

而Ｏ八年窜红的黑莓机（RIM），如今也遭逢夹杀出局的厄运。Ｏ八年欧巴马入主白宫，手上大秀黑莓机的时候，ＲＩＭ股价一度大涨到一四八．一三美元；谁料到今天RIM转盈为亏，股价竟跌至九．五七美元，市值也急速缩水到五十三．三七亿美元，显见MOTO、诺基亚、RIM都在三星挤压中逐渐出局。

台湾的宏达电早在三星之前一步加入Google的Android阵营，成为「非苹阵营」重要成员，但是三星也加入Android系统，宏达电优势渐失。宏达电年销售六百万支手机，实在很难望三星项背，过去一年来，三星趁势而起，宏达电一方面调降财测，股价下跌速度更是惊人，去年此时，宏达电还有一三ＯＯ元天价，如今前面的「一」不见了。

整个智慧型手机及平板电脑市场，三星与苹果两强之争态势，已愈来愈明朗。

对三星来说，苹果很多关键零组件都来自三星，苹果的战略三星很清楚；然而三星的战略，苹果不一定了解。过去苹果在贾伯斯时代，还可以拉大与三星的差距，但没有贾伯斯的年代，苹果要战胜三星，恐怕难度不小。

移动通信产业带给韩国最大的惊奇，而三星也把韩国带向世界第一的道路。

今年五月，韩国已向全世界发出通告，要正式跻身发达国家行列。《朝鲜日报》与LG研究院共同发表研究成果，称韩国六月将进入「二Ｏ─五Ｏ俱乐部」，也就是人均所得逾二万美元，全国人口达五千万。《朝鲜日报》指出，韩国是继日本、美国、法国、义大利、德国与英国之後，第七个进入这个集团的国家，这是韩国向全世界发出的最强大声明。

在一九八Ｏ年代「日本第一」的时代，韩国与台湾、香港、新加坡被称为发展最快速的「亚洲四小龙」；但是一九九七年发生亚洲金融风暴时，韩国经济几乎瓦解崩溃。当时韩国向国际货币基金（IMF）举债五七六亿美元，韩国人民一度捐金救经济，韩元兑美元从八七四急贬到二ＯＯＯ，韩国三十一家财团倒闭了十六家，韩国的银行业、大企业股权也几乎都落到外资手上，「韩国是不是会破产」 ，成了亚洲各国关注的焦点。

**韩脱胎换骨,台日策略结盟如互相取暖**

令人惊讶的是，从一九九七年迄今，也不过短短十五年，韩国靠着十大成长动力产业脱胎换骨。

今年是韩国国力傲视全球的一年，韩国的进出口总值破一兆美元，成为世界第九大贸易国。同时美、韩自由贸易协定（FTA）在三月生效，今年韩国将加速与日本、中国展开ＦＴＡ谈判，韩国总统李明博还透露，与中国的双边贸易谈判可能在两年内结束。其实韩国与欧、美完成FTA谈判，全球生产毛额（GDP）的六一％都将成为韩国的经济领土。韩国迈向经济大国的企图心，不言而喻。

反观台湾，不论是台美贸易暨投资架构协定（TIFA），或是与中国的ECFA（两岸经济协议），协商进度都十分缓慢。面对韩国对外积极布局的力道愈来愈强，台湾的外贸竞争力正节节败退。

从人均GDP来观察，韩国自从在九七年亚洲金融风暴跌了一跤之後，二ＯＯ四年南韩的人均GDP就赶上台湾，且双方的差距愈拉愈大；IMF预测，到二Ｏ一六年，韩国人均GDP将超过三万美元；高盛的欧尼尔更是大胆预测，到二Ｏ五Ｏ年，韩国人均GDP将达六．五万美元，成为全世界最富有的国家之一，台湾却仍停留原地踏步。

九Ｏ年代，台湾与韩国并称亚洲四小龙，如今韩国早已不把台湾当对手。一位韩国学者表示，亚洲金融风暴之後，台湾与韩国已走上不同道路，台湾走代工，韩国则走品牌，两个国家老早已分道扬镳。台湾的经济锁在中国，韩国则走向世界，最後的命运当然会大大不相同。

到如今，台湾仍在讲「联日抗韩」，其实颇有同是天涯沦落人，互相取暖的味道。就像在奥运竞技场，韩国拿到的奖牌屡次超越日本，走向世界，并且创造世界级的竞争力，这是韩国追求第一的关键转折点。(完)

--整理 张雅菁/林高丽

注: 1.专栏作者老谢--谢金河,为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长.

2.以上评论不代表路透立场.

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。