（更正）日本金融厅指责毕马威与安永运营管理系统存在缺陷

欧洲央行执委劳滕施莱格乐见通胀上升 但称升息还言之过早
路透柏林2月18日 - 欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)曾表示，欧央行需要观察通胀是否在其略低于2%的目标区间内企稳，之后才可以升息，但她希望购债计划能在年底前逐步缩减规模。
(更正:删除内文第一段安永会计师事务所後括号的名称.)
路透东京7月6日电---日本监管部门周五指责毕马威会计师事务所和安永会计师事务所缺少适当的运营管理控制,使得奥林巴斯(7733.T)能够隐藏17亿美元投资亏损,同时命令这两家公司在8月前改善其系统.
日本金融厅(FSA)表示,在奥林巴斯欺诈案中,并未发现这两家会计师事务所存在"任何故意行为或严重的疏忽".
不过,FSA称,这两家公司缺少能够发现并指出可疑交易,从而确保审计结果正确性的运营管理系统.
该监管部门命令这两家会计师事务所在8月6日前递交业务改善计划,而且每六个月递交一份进展报告.
但是,FSA的一名官员向记者表示,即使这两家公司拥有适当的运营管理系统,也可能无法确保能够发现并防止会计欺诈.(完)
--编译 许娜; 审校 高琦
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