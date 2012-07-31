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国际财经 | 2012年 7月 31日 星期二 17:08 BJT

日本市场监管机构建议对野村控股做出行政处分

路透东京7月31日电---日本证券市场监管机构周二建议对野村控股(8604.T)处以行政处分,要求改善合规管理,作为野村卷入三起内幕交易案件的处罚.三起案件最早可回溯至2010年.

日本证券交易监督委员会(SESC)表示,已完成对野村的特别调查,调查发现野村对客户机密信息的保护存在问题.

SESC的建议是所能做出的最轻惩处.SESC的监管机构金融厅则会在未来几周对野村的惩处做出决议.

野村首席执行官渡部贤一及首席营运官柴田拓美上周宣布辞职,以示对内线交易丑闻负责.(完)

--编译 王洋/戴素萍;审校 蔡美珍

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