日本民主党退党议员将成立新政党

路透东京7月4日电---日本政坛重量级人物小泽一郎以及和其他几十位退出执政党的议员,周三决定组成新的政党,此举或令政府愈发头疼.这些人此前因抗议上调消费税计划而退党.

一位接近小泽一郎的议员称,约50位退出执政的日本民主党的成员预计在新党於7月11日成立时加入.

小泽一郎和其追随者的出走,令日本民主党在众议院的席位减至约250个,众议院共有480个席位,民主党仍占据多数席位.

不过分析师称,小泽一郎的举动将产生一些政治影响,并令日本首相野田佳彦感到棘手.小泽一郎曾有过破坏其自己创建的政党的记录.

新成立的政党可能在参议院提交无约束力、但令人难堪的针对首相的不信任案,如果其他反对党派跟进,有可能通过.(完)

--编译 田建华;审校 丁琦

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