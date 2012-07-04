日本民主党退党议员将成立新政党

马来西亚警方指认一名朝鲜使馆官员为金正男遇刺案嫌犯
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚警方周三指认一名朝鲜使馆高级官员为金正男遇刺案的嫌犯之一，并称另一嫌犯与朝鲜航空公司有关联。
路透东京7月4日电---日本政坛重量级人物小泽一郎以及和其他几十位退出执政党的议员,周三决定组成新的政党,此举或令政府愈发头疼.这些人此前因抗议上调消费税计划而退党.
一位接近小泽一郎的议员称,约50位退出执政的日本民主党的成员预计在新党於7月11日成立时加入.
小泽一郎和其追随者的出走,令日本民主党在众议院的席位减至约250个,众议院共有480个席位,民主党仍占据多数席位.
不过分析师称,小泽一郎的举动将产生一些政治影响,并令日本首相野田佳彦感到棘手.小泽一郎曾有过破坏其自己创建的政党的记录.
新成立的政党可能在参议院提交无约束力、但令人难堪的针对首相的不信任案,如果其他反对党派跟进,有可能通过.(完)
--编译 田建华;审校 丁琦
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