JetBlue与中国国航合作 在美国两机场提供航班连结

背景资料：预测机构对今年中国住宅市场走势及政策看法汇总
路透北京3月1日 - 路透调查显示，在中央防范金融风险、抑制资产泡沫的主基调下，今年中国房地产市场的政策环境偏紧，尤其体现在信贷、融资条件的边际收紧，全国住宅均价涨幅将从去年的两位数逐步收窄，上半年末预计回落至5%左右，到年底续降至近持平水准。
路透6月11日电---美国廉价航空公司JetBlue Airways(JBLU.O)周一表示,计划与中国国航(601111.SS)在航班方面成为合作夥伴,此系JetBlue Airways首度与中国航空公司达成此类协议.
JetBlue Airways在声明稿中称,双方初步将在纽约肯尼迪机场和洛杉矶国际机场提供航班连结,允许中国国航赴美旅客搭乘JetBlue航班前往其他城市.
中国国航计划今年秋季与JetBlue共用代码,但尚待政府批准.根据代码共享协议,双方可互相销售航班机位.
JetBlue曾在5月底时表示,该公司已获准可在纽约肯尼迪机场设立国际航线到站设备.
JetBlue股价周一收报5.215美元,下跌0.29%.中国国航股价最新报6.11元人民币,下跌1.6%.(完)
--编译 李婷仪;审校 徐文焰
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