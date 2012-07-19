制造业与就业数据显示美国经济仍然疲软

* 大西洋沿岸中部制造业活动连续第三个月萎缩

* 一周初请失业金人数增加3.4万人

* 该请领失业金数据涵盖7月非农就业报告的调查周

* 6月成屋销售减少5.4%

路透华盛顿7月19日电---美国经济放缓形势延续到了第三季初,7月大西洋沿岸中部地区的工厂活动连续第三个月放缓,上周初请失业金人数也大幅蹿升.

周四公布的其它报告显示,6月成屋销售锐减,年率创下八个月最低.此外,一项判断未来经济活动的指标也在6月下滑.

"数据证实,美国经济在第二季末第三季初比年内早些时候大幅降温,"苏格兰皇家银行经济分析师Omair Sharif说道.

对明年开始的政府大幅减支增税计划的担忧,以及欧债危机带来的困难,让美国经济遭受打击,使就业增长速度放慢,消费者支出和制造业产出疲软.

费城联邦储备银行的美国大西洋沿岸中部地区7月制造业活动指数为负12.9,预估为负8,6月为负16.6.此项数据低於零,表示费城东部、新泽西州南部和德拉瓦州等地区的制造业产出萎缩.

新订单连续第三个月下滑,另外,一项衡量失业情况的数据骤降至将近三年低位.

美国第二季制造业产出年率放缓至增长1.4%,此前第一季增速为旺盛的9.8%.费城联储的最新区域制造业指数显示动能持续消退.

Naroff Economic Advisors首席分析师Joel Naroff说,经济复苏的最大压力,就是华府政治人物恐怕无法避免所谓的"财政悬崖".

"除了外部还存在诸如欧洲问题等实质议题之外,主导企业决策的因素就是忧心财政可能失败,"Naroff说.

"僵局不再只是政治游戏.它会对经济造成实质影响.在企业领袖有更多确定性可制定未来计画之前,经济想要强劲成长恐怕很难."

美国股市未受黯淡经济数据的影响,连续第三日收高.标准普尔500指数.SPX触及两年半高位,国际商业机器(IBM)(IBM.N)给出了乐观的展望,EBay(EBAY.O)第二季业绩优於预期.

美国政府公债价格下跌,美元兑日圆跌至六周低位.

浏览美国一周初请失业金的图表,请点选:(link.reuters.com/fuf59s)

浏览美国成屋销售的图表,请点选:(link.reuters.com/zuf59s)

浏览费城联邦储备银行制造业指数的图表,请点选:(link.reuters.com/byf59s)

**就业增长温和**

美国劳工部称,上周初请失业金人数增加3.4万人,经季节调整後为38.6万人.季节因素曾导致之前一周的初请失业金人数下降2.4万人.

一周初请失业金人数四周均值下滑1,500人至37.55万人,位於2012年多数时间所处的区间中部.该指标能更好地衡量基本的就业趋势.

由於汽车工厂停产检修的时间仍颇具变数,所以初请失业金数据很难反映就业市场的真实情况.分析师称,该份就业报告没有改变就业增长温和的观点.

上周请领失业金数据涵盖7月非农就业报告的调查周.就业岗位增幅已连续三个月低於10万个,因雇主对招聘踩下刹车.

美国联邦储备委员会(美联储,FED)主席伯南克本周对国会表示,美联储正密切关注就业市场,若有需要将会采取进一步措施以支持经济复苏.

一直是经济表现亮点的房屋市场,周四也传出了令人失望的消息.

不动产协会(NAR)公布,6月美国成屋销售年率为437万户,减少5.4%.不过房屋售价中值则创下2008年9月以来最高.

由於经济无精打采的表现,分析师称这越发增添了美联储推出第三轮购债计划的机率.

道明证券(TD Securities)资深宏观策略师Millan Mulraine说道:"虽然我们认为眼下的经济状况并没有差到会让美联储抓狂的地步,但近期进一步采取措施的可能性显然已增加."

周四公布的路透调查显示,(美联储)进一步购债计划的机率为50%,高於6月的45%.(完)

--编译 程琳/李婷仪/兰秀娟/孙茉莉;审校 张荻/吴云凌

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