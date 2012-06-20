每日管理建议：创新性寻找工作机会

中国今年银行等就业机会减少 金融业平均涨薪幅度仍低于10%--报告
路透上海2月17日 - 欧洲最大的金融人才服务公司--摹根麦肯立（Morgan McKinley）最新发布的中国薪酬指南指出，由于银行继续重组业务和削减成本，金融服务业的就业机会在减少，今年银行和金融服务专业人士的涨薪幅度可能仍会低于10%。
路透波士顿6月5日电---“每日管理建议”栏目为您提供即时、实用的管理技巧，内容来自《哈佛商业评论》及其网站（www.hbr.org）。以下内容不代表路透立场。
在寻找工作机会时使用突破性创新者的观察技能，将有助於发现更多更好的机会。
正确的提问是发现创新性解决方案的关键，求职也如此。不要问“今天我能找到什麽工作？”，试着问“今天我能创造什麽工作？”用词的些许差别可能是找到更好答案的关键。
每天抽出几分钟，写下求职相关的问题。坚持30天，你的问题会将你带入新的轨道。比如“如何赚到很多钱？”的问题可能会变成“什麽会让我长期快乐？”接下来可能会变成“我能为将来创造点什麽？”
结果可能是寻找不同种类的工作机会，如果你不改变你的问题，很多机会你可能都不会考虑。
--摘自《运用突破性创新求职》（Find a Job Using Disruptive Innovation），作者：Jeff Dyer/Hal Gregersen。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
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路透伦敦2月15日 - 赴英工作的欧盟国家公民数量在2016年底停下了逐步增长的步伐，这表明英国退欧公投结果以及随之而来的英镑贬值，可能降低了英国作为就业地点的吸引力。
路透伦敦2月13日 - 英国一个行业组织周一称，在去年英国公投选择退出欧盟后，英国超过四分之一的雇主称，来自欧盟其他国家的雇员已考虑在2017年离开他们的公司或离开英国。