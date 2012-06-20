每日管理建议：创新性寻找工作机会

在寻找工作机会时使用突破性创新者的观察技能，将有助於发现更多更好的机会。

正确的提问是发现创新性解决方案的关键，求职也如此。不要问“今天我能找到什麽工作？”，试着问“今天我能创造什麽工作？”用词的些许差别可能是找到更好答案的关键。

每天抽出几分钟，写下求职相关的问题。坚持30天，你的问题会将你带入新的轨道。比如“如何赚到很多钱？”的问题可能会变成“什麽会让我长期快乐？”接下来可能会变成“我能为将来创造点什麽？”

结果可能是寻找不同种类的工作机会，如果你不改变你的问题，很多机会你可能都不会考虑。

--摘自《运用突破性创新求职》（Find a Job Using Disruptive Innovation），作者：Jeff Dyer/Hal Gregersen。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。