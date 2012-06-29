摩根大通内控运作受到监管机构更严格审查--WSJ

路透6月28日电---据《华尔街日报》援引知情人士报导,摩根大通(JPM.N)的内控情况目前正被监管机构加强审查,该行已被要求证明其风险模式的设计与运作均属合理.

报导称,摩根大通的主要监管方--美国通货监理局(OCC)要求该行重新评估其用於衡量各种因素的潜在影响的模型,这些事件涵盖从交易亏损到利率变动.

今年5月,摩根大通执行长迪蒙宣布,交易中的"异常失误"给该行造成至少20亿美元亏损,并称,已更改衡量首席投资办公室风险价值(VAR)的模型.

《华尔街日报》称,VAR模型目前再次进入监管视线.该模型可评估单一交易日可能遭受的平均亏损.

无法即刻在常规工作时间以外联系到摩根大通高层置评.

此前据知情人士透露,摩根大通灾难性的衍生品交易亏损可能在第二季达至40-60亿美元,远超原先的预估的至少20亿美元.另有消息称亏损可能达到90亿美元.

《华尔街日报》并称,美国证券交易委员会(SEC)也在调查VAR模型调整的披露情况.

未联系上SEC与OCC办公室对报导置评.(完)

--编译 隋芬; 审校 高琦

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