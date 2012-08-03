摩根大通“伦敦鲸”调高仓位估值是受老板指使--WSJ

路透8月3日电---华尔街日报援引了解调查内情的人报导称,摩根大通(JPM.N)断定绰号为"伦敦鲸"的交易员当时是在老板指使下,将部分仓位估值调至高於公开市场实际价值的水准.

该报称,摩根大通的此番结论是基於3月末和4月的一系列电子邮件和语音沟通得出的,当时上述交易员Bruno Iksil在信贷市场的多仓亏损正在扩大.

华尔街日报引述接近调查的人士称,摩根大通认为电邮和语音沟通表明,是上司Javier Martin-Artajo指使Iksil调高了交易价格.

Martin-Artajo当时是摩根大通首席投资办公室的信贷交易主管.

消息人士上月告诉路透,Iksil已经离职.报导称,发生亏损的欧洲首席投资办公室主管Achilles Macris、以及Iksil的上司Martin-Artajo均已离职.

Martin-Artajo的律师Greg Campbell告诉华尔街日报,他的客户"明确否认自己有任何过错,并确信当调查彻底结束後,他会恢复清白."

路透无法联系上Iksil的律师Raymond Silverstein对此置评.不过,此前他曾否认Iksil有不当行为.

路透在工作时间之外无法立即联系上摩根大通对此置评.(完)

--编译 李春喜;审校 白云

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