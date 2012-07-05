聚划算前总经理因涉嫌受贿被刑拘

小米发布自主研发手机芯片 为第四家具芯片研发能力手机厂商
路透上海3月1日 - 中国知名智能手机厂商--小米周二稍晚发布旗下松果公司自主研发的SoC芯片澎湃S1。小米公司成为全球继三星、苹果、华为之后第四家同时拥有终端及芯片研发制造能力的手机厂商。
路透上海7月5日电---阿里巴巴集团周四表示，该集团旗下团购网站聚划算前总经理阎利 珉因涉嫌受贿被刑拘。
阿里巴巴旗下淘宝网发表声明称，今年3月，阎利 珉因在聚划算团队管理上存在重大失职行为，已经被免去聚划算总经理职务。
声明称，阎利 珉因涉嫌受贿被杭州警方刑事拘留，并称案件调查正在进行中。
路透无法联系到阎利 珉就此置评，阿里巴巴发言人称阎利珉仍在警方拘留中。（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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路透北京3月1日 - 面对中国经济下行压力仍大，去产能任务艰巨的现实，中国人力资源和社会保障部部长尹蔚民周三表示，今年就业形势复杂任务繁重，就业总量压力仍然巨大，结构型矛盾依然突出，全年城镇登记失业率目标控制在4.5%以内。
今日稍早，国务院新闻办公室“国新发布”客户端发布快讯称，将于周四（3月2日）上午10时举行新闻发布会，银监会主席郭树清将介绍银行业支持供给侧结构性改革有关情况。