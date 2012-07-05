聚划算前总经理因涉嫌受贿被刑拘

今年中国就业形势严竣 全年城镇登记失业率目标4.5%以内--人社部（更新版2）

路透北京3月1日 - 面对中国经济下行压力仍大，去产能任务艰巨的现实，中国人力资源和社会保障部部长尹蔚民周三表示，今年就业形势复杂任务繁重，就业总量压力仍然巨大，结构型矛盾依然突出，全年城镇登记失业率目标控制在4.5%以内。