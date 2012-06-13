若6月数据无明显提高 中国二季度GDP增速或下破7%--专家

路透北京6月13日电---《人民日报海外版》援引中国国际经济交流中心常务副理事长郑新立表示,工业增加值增速通常和国内生产总值(GDP)增速保持三到五个百分点的差距,如果6月份经济数据没有明显提高,二季度中国GDP增速或降到7%以下.

中国5月份宏观经济数据可谓喜忧参半.其中5月份规模以上工业增加值同比增长9.6%,比4月份加快0.3个百分点.中国GDP增速已连续五个季度放缓,今年首季降至8.1%,创出近三年新低.中国政府目标今年GDP增长7.5%.

《人民日报海外版》报导称,尽管5月工业增速小幅回升,但无实质改善,工业生产情况并没有大变化,经济仍处於下行探底的通道中.

不过,中国人民大学经济学院副院长刘元春认为,针对增长乏力的现状,国家可以适当调整政策,但不宜过度.因为中国经济面临的问题不完全是政策能解决的,短期保增长的目标与中长期调结构的方针存在一定矛盾,政府不应片面出台短期刺激经济、长期埋下隐患的政策,只要保证经济下滑力度不至于过大即可.

财政部财政科学研究所所长贾康亦认为,稳增长没必要进行政策"转型",而应保持稳中求进的基调,优化政策组合,针对近期一些呼吁"楼市松绑"的声音,他指出,房地产调控不能完全放松,但可以对首套房采取"定向宽松",以尽量满足老百姓对住房的刚性需求.

最近,国家出台了一系列稳定经济增长的措施,包括鼓励民间资本投资、加快项目审批、支持节能家电消费的财政补贴下放、拓展新兴市场的出口以及下调存款准备金率和降息等.(完)

--发稿 李文科; 审校 林高丽

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