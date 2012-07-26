6月希腊银行存款持续流失 下滑逾4%

康达尔拟收购澳大利亚牛油果种植园资产 核心条款仍存分歧
路透上海3月1日 - 中国深圳市康达尔(集团)股份有限公司周二晚公告称，公司拟收购位于西澳大利亚的鳄梨（牛油果）种植园资产，不过交易双方在资产估值、资产购买价格调整机制等核心条款上仍存分歧，因此双方尚未签订资产收购的正式协议。
路透法兰克福7月26日电---欧洲央行周四公布的数据显示,消费者和企业6月继续从希腊的银行抽走资金,令希腊银行业困境加剧.
但是,欧洲央行6月存款数据显示的结果却相反.希腊银行业的民间部门存款下降近5%,追平上月的降幅.
6月底存款总额自上月的1,631亿欧元降至1,562亿欧元,且较2009年12月的峰值低逾三分之一.存款水平目前为六年多以来最低.
爱尔兰和葡萄牙6月存款分别下降2%和3.5%.西班牙的民间部门存款下降不到1%,至2008年7月以来最低.
意大利表现较好,存款增长近2%.(完)
--编译 李春喜/许娜;审校 蔡美珍/王洋
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海3月1日 - 中国深圳市康达尔(集团)股份有限公司周二晚公告称，公司拟收购位于西澳大利亚的鳄梨（牛油果）种植园资产，不过交易双方在资产估值、资产购买价格调整机制等核心条款上仍存分歧，因此双方尚未签订资产收购的正式协议。
路透2月28日 - 对于外传美国总统特朗普计划公布一项变更全国生物燃料计划的行政令，白宫周二予以否认。此前美国再生能源协会(U.S. Renewable Fuels Association，RFA)表示特朗普团队已通知该组织表示，有一项行政令正待发布。
特朗普将表示：“我的经济团队正在研究历史性税改，将对企业降低税率，让他们能够在任何地方与任何人竞争并蓬勃发展。同时，我们将大规模减轻中产阶级的税负。”(完)