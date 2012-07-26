6月希腊银行存款持续流失 下滑逾4%

路透法兰克福7月26日电---欧洲央行周四公布的数据显示,消费者和企业6月继续从希腊的银行抽走资金,令希腊银行业困境加剧.

但是,欧洲央行6月存款数据显示的结果却相反.希腊银行业的民间部门存款下降近5%,追平上月的降幅.

6月底存款总额自上月的1,631亿欧元降至1,562亿欧元,且较2009年12月的峰值低逾三分之一.存款水平目前为六年多以来最低.

爱尔兰和葡萄牙6月存款分别下降2%和3.5%.西班牙的民间部门存款下降不到1%,至2008年7月以来最低.

意大利表现较好,存款增长近2%.(完)

--编译 李春喜/许娜;审校 蔡美珍/王洋

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