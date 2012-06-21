6月汇丰中国制造业PMI初值创七个月新低 经济内疲外困

焦点：英国排兵布阵准备打响退欧大战 欧盟27国如何接招将受考验
英国首相特雷莎·梅(Theresa May)称，她将在本月提交英国退欧书面文件。欧盟作何反应将在一定程度上决定6,500万英国人以及其他27个欧盟成员国民众世世代代的前途命运。
* 汇丰六月中国制造业PMI初值48.1,创七个月新低
* 新出口订单跌入逾三年低谷
* 数据出炉後中国股市扩大跌幅,澳元走低
* 图表:(r.reuters.com/gep88s)
路透北京6月21日电---汇丰6月中国制造业PMI初值创七个月新低,新出口订单更是坠入逾三年低谷,显示当前经济形势内疲外困,需要更多有效的政策刺激来扭转经济下滑态势.
汇丰(HSBC)周四公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的6月初值,数据降至48.1,创七个月新低,并为连续第八个月处在荣枯分水岭下方.上月终值为48.4.
"6月中国制造业继续呈现收缩,不过幅度似在放缓.外部不利因素依然强劲,未来数月出口可能恶化.而价格指数急降和新订单收缩,显示疲弱的内需正给制造业带来去库存的压力."汇丰银行中国区首席经济学家屈宏斌称.
他并指出,以上因素都有可能给就业增长带来压力,预计决策层将果断出台更多政策刺激措施以扭转经济下滑局面.
Markit提供的新闻稿显示,6月新出口订单降至45.9的逾三年低点,前次低点为2009年3月的41.4.新订单和产出指数亦在萎缩区间继续下滑.
"数据还是比较符合预期,因大家都知道目前中小企业生存困难,PMI目前还没跌破去年11月份的低点,相信经济会趋稳.不过因三季度GDP面临去年基数较高比较,相信会是另一个低点."民族证券分析师陈伟称.
数据出炉後,中国股市沪综指.SSEC跌幅由0.95%扩大至1.3%.对中国经济数据敏感的澳元和新西兰元也延续小跌走势.
**物价明显回落,出口阴霾密布**
进入二季度以来,中国经济出现投资,外贸,消费"三驾马车"同时减速的局面.政府自5月起出台一系列稳增长政策措施,不过当月投资和消费仍创出数年新低,通胀降至近两年低位.央行则於6月上旬紧急降息.
汇丰六月中国制造业PMI初值中,投入价格和产出价格指数双双下降至逾两年新低,表明制造业者及消费者领域所承受的成本和物价压力已所缓解,这将给未来货币政策放松提供更多空间.
6月新出口订单指数陡跌至逾三年新低,预示着欧美经济颓势下,中国的出口形势难以有持续性改观,出口型中小企业面临更大困境.
陈伟认为,鉴於欧债危机将长期持续发酵,预计三季度出口或将表现更差.同时,"出口刺激方面很难有政策牌可以出了,因为这取决於别人."
商务部部长陈德铭稍早表示,後期外贸形势仍然比较严峻,如幸运全年可保持10%左右的增长.五月外贸数据曾现转机,出口同比增长15.3%,进口增长12.7%,进出口规模双双创出月度历史新高.
PMI是一个建基於五个单项指标的综合指数,高於50为扩张,低於50为萎缩.各指标及其权重分别是:新订单0.3、产出0.25、就业人数0.2、供货商供货时间0.15、采购库存0.1,其中供货时间指数作反向计算,使其可比性与其它指标一致.(完)
--发稿 苏丹; 审校 黄凯
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
英国首相特雷莎·梅(Theresa May)称，她将在本月提交英国退欧书面文件。欧盟作何反应将在一定程度上决定6,500万英国人以及其他27个欧盟成员国民众世世代代的前途命运。
路透纽约3月1日 - 美国股市自特朗普当选总统以来的这轮凌厉涨势，带有情绪而非理性驱动的所有特征，但这并不意味着上涨行情已经终结，尽管前路很可能要坎坷一些。
路透香港/上海3月1日 - 中国向境外债券投资者开放衍生品市场的举措可能有助于阻击资金外流，但对资本管控的忧虑犹存，令海外投资人保持谨慎。