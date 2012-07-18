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时事要闻 | 2012年 7月 18日 星期三 11:42 BJT

金正恩被任命为朝鲜人民军元帅

路透首尔7月18日电---朝鲜媒体周三报导,该国领导人金正恩被任命为朝鲜军队元帅.

金正恩担任朝鲜人民军最高位阶的决定是在周二作出,周一时朝鲜人民军次帅李英浩遭解除职务.(完)

--编译 蔡美珍;审校 戴素萍

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