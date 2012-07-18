金正恩摒弃前朝元老 加强政权掌控

路透首尔7月17日电(记者 David Chance)---朝鲜年轻领导人金正恩在刚刚解除李英浩(Ri Yong-ho)职务之後，便提拔了一名新的军队高级将领。韩国称，金正恩此举旨在加强对朝鲜军队的掌控。军队一直是金氏家族统治朝鲜的基础。

但分析人士表示，这些举动并不能说明金正恩对其祖父和父亲的政策作出了任何根本性的改变。朝鲜的政策使该国人民一直处於饥饿边缘，且被世界多数国家所排斥。

朝鲜官方媒体周二宣布玄永哲(Hyon Yong Chol)担任朝鲜人民军次帅。玄永哲是个不太为外界所知的人物。

韩国国防部认为玄永哲大约60出头，2007年崭露头角。2010年，玄永哲与金正恩同被称为“领导人”。他还是金正日葬礼上官方代表团成员之一，在朝鲜高层的地位由此可以证实。

在朝鲜，花甲之年的将领已算年轻。朝鲜开国之父金日成时代的很多元老，80多岁还在任职且被认为会死在任上。

目前尚不清楚玄永哲是否会取代李英浩担任朝鲜军队的最高将领。

路透看到的韩国政府对本次变化的评估称，自2009年金正恩逐渐掌权以来，朝鲜已有大约20名高级官员被清洗。

关於李英浩被解职的报告称：“李英浩的解职或意味着朝鲜军队的革新，因军队依然是金正恩政权的一个威胁，尽管其在帮助金正恩接管政权时扮演了重要角色。”

金正恩已在朝鲜树立起了形象。他曾在瑞士接受过教育，且容貌很像其祖父。

与金正日冷峻、避世的形象形成鲜明对比的是，金正恩会参观游乐园、公开讲话且现身在摇滚音乐会。

但在解决朝鲜绝望的经济困境方面，他似乎未有作为。据韩国估算，朝鲜的人均年收入仅为1,200美元。

首尔东国大学(Dongguk University)朝鲜问题专家郭宇环(Koh Yu-hwan)表示：“金正恩正在进行洗牌，以建立一个符合他的时代的体系，并从他父亲遗留下来的过渡时期中前行。”

“我们会在金正恩时代看到很多名不见经传的人物。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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