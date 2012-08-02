《Kimberley专栏》日本财务省不能光嘴上说说 应抓住机会在8月干预汇价

(本文作者为路透外汇市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley; 编译 侯向明/许娜

路透伦敦8月1日电---日本财务大臣安住淳周三又说话了:不排除应对日圆过度波动的任何举措.或许是时候拿出更多具体行动了.

在经济、政治、甚至历史方面都有充分的理由来说明为什麽安住淳不能光说不练,而应拿出真东西来干预市场削弱日圆--且应尽快.

安住淳几乎每天都会就日圆问题说上几句,所以我们有理由据此推断,他对美元/日圆和欧元/日圆分别盘旋在仅仅略高於78和96日圆的水准,感到十分不满.

对於安住淳来说,如果日圆兑美元在78日圆水准表现已过於强劲,那麽似乎就没有理由等日圆进一步上升,比如升至76,然後再行动.

如果在这个水准(76日圆)买入美元,最终可能只是推动美元/日圆重新回到78日圆.

这种只是把美元/日圆拉回原位的努力和花费支出,很难称得上是一种胜利.

在当前价位附近采取行动效果可能会更好,这麽做有希望令汇价达到一个接近80日圆的稳定的汇率水平.

这里要强调的毫无疑问是美元/日圆,因为欧元区金融危机的挥之不去,故欧元/日圆的低位运行更多的或许是缘于欧元疲弱,而非日圆强劲.

安住淳可能在等着看看美国会出台怎样的货币政策,这在美国联邦公开市场委员会(FOMC)周三政策决定公布後会变得愈加清晰.

从国内的视角来看,有理由提早而非推迟采取行动.

在过去10年中,有八年的8月份美元/日圆录得跌幅,所以现在可能是一个合适的契机来阻止美元/日圆潜在的下行压力.

日圆走软将拉高进口商品价格,从而有助於应对日本愈发严重的通缩压力.

日本6月核心消费者物价指数(CPI)较上年同期意外下滑.

或许更能说明问题的是,日本7月东京地区核心CPI较上年同期下滑0.6%.

这些数据突显了十多年来困扰日本经济的物价普跌梦魇,且为安住淳干预汇市压低日圆提供佐证.

**权属之争**

新任命的日本央行审议委员佐藤健裕和木内登英7月24日表示,日本央行可能不得不考虑购买海外债券.

木内登英还称,日本央行或许还需进一步干涉外汇政策,以帮助应对日圆升值给日本经济造成的风险.

这些言论引发争议.

外汇政策目前由日本外务省全权负责,日本央行只是代为执行外务省的干预命令.

安住淳并不急於作出回应,但周三坚拒此项建议,而且选择在议会表态以增强其言辞的分量.

"与其他国家协同行动,是干预汇市的基本要素.这也是为什麽应由财相全权负责此事,"安住淳称.

"让日本央行购买海外资产来代替汇市干预并不恰当,"他补充道.

在重申过谁才是主导汇市干预政策的老大後,还有什麽能比真正下令进行干预更能说明问题的呢?

这也把皮球踢回给日本央行,迫使其采取更多的货币宽松举措.

没有比日本央行8月8-9日召开下次会议时更好的时机了,之後不久日本众多产业部门便将因盂兰盆节而关门休假.

总而言之,有充分的理由认为,如果安住淳确实考虑干预汇市,那麽他将在8月初采取行动,并命令日本央行买进美元兑日圆.(完)

--译文审校 张明钧/高琦

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