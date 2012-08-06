Knight部分客户恢复与之交易 潜在买家继续保持关注

黄金大致持稳 因全球股市涨势失去动能
路透纽约/伦敦2月17日 - 金价周五大致持稳，但本周周线上升，因欧美政治存在不确定性且全球股市方向未明，促使投资者选择避险的黄金。
路透8月3日电---身陷困境的Knight Capital Group(KCG.N)周五前途依然未卜,一方面主要客户表示将与该公司恢复交易,另一方面潜在买家仍在梳理该公司账簿,准备达成并购或投资.
包括TD AmeritradeAMTD.N和Scottrade在内的客户称,将与全美最大的美股零售做市商Knight恢复交易.但周五该公司的成交量低於通常水平.
至少一家私募股权公司已经签署了保密协议,表明其正在查看Knight公司账簿,为可能的收购或投资作准备.其他私募股权公司则表示,他们可能会对Knight进行考察.Knight周三出现的软件技术故障导致大量股票异动,公司巨亏4.4亿美元.
美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)周日报导称,Knight以每股1.5美元价格,以可转换优先股方式从四家公司共计获得4亿美元援助资金.CNBC未援引消息来源.
该新闻台稍早报导称,Knight接近从投资者接获4亿美元资金,其中可能包括芝加哥做市商Getco和奥马哈经纪公司TD AmeritradeAMTD.N.
Knight股价周五收高57%至每股4.05美元,远低於技术故障发生前周二的收盘价10.33美元.(完)
--编译 艾茂林;审校 戴素萍
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