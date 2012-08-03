Knight Capital技术故障惊动市场 前途生死未卜

路透纽约8月2日电---Knight Capital Group Inc(KCG.N)周四奋力求生,此前公司一次技术故障在市场掀起惊涛骇浪,导致该公司损失4.4亿美元,迫使公司寻找新的资金来源,因公司股价过去两天来跌逾70%.

包括TD Ameritrade和富达投资等该公司最大客户都不再通过Knight下单.规模较小的客户也逐渐将业务转至别处.TD Ameritrade是美国交易量最大的零售经纪公司.

Knight称"正积极寻找备选战略及融资方案",增加了公司可能被出售或甚至面临破产的可能性.Knight Capital是美国规模最大的做市商之一.

Knight的问题引发投资者对公司可能倒闭的忧虑.2011年Knight Capital是纽约证券交易所和NASDAQ交易所中零售股票交易规模最大的美国做市商.

"他们大概有48小时来重建信心,"Typhon Capital Management执行长兼Commodity Customer Coalition首席律师James Koutoulas表示.Commodity Customer Coalition是为明富环球和Peregrine Financial前客户服务的游说团体.

这起事故及其随後引发的公司股价大挫,引发对金融市场内部运作的质疑.电子交易逐渐成为推动金融市场运作的生力军,但监管方和企业监控电子交易的难度很大.

类似事件还包括5月的Facebook首次公开发行(IPO),3月证交所BATS Global Markets的IPO失利以及2010年5月发生的闪电崩盘事故.

尽管Knight股票周四仍进行交易,但市场质疑公司一旦倒闭,将给依靠其处理订单的大量经纪公司带来何种影响,并担心其倒闭是否会给市场带来巨大压力.

Knight Capital周四股价跌62.8%至2.58美元.(完)

--编译 梁睿雪;审校 张明钧

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