朝鲜称美国敌意逼迫其“重新审视”核项目

路透首尔7月20日电---朝鲜周五表示，因有新迹象显示美国仍对朝鲜怀有敌意，朝鲜迫于无奈只能“重新审视”核项目。这意味着朝鲜或将加强其核武器库。

朝鲜新领导层近期加强对政权的控制，进一步提高其年轻领导人金正恩的地位，还清洗了一位外界认为反对金正恩改革的高级将领。

近几个月来，朝鲜一直否认准备进行第三次核试验。该国此前发射火箭失败，外界普遍认为那次发射实为进行远程导弹试射，导致其与美国2月达成的一项谅解备忘录被作废。

朝鲜外交部未具名发言人称：“美国对朝鲜民主主义人民共和国采取的持续敌对政策，正引发朝鲜半岛邪恶的对抗和紧张周期，令半岛无核化前景变得更加暗淡。”

朝鲜中央通讯社（KCNA）刊登这位发言人的话称：“这样的局势逼迫朝鲜彻底重新审视核问题。”

“若美国不能率先根除对朝鲜的敌对政策，就完全没有可能解决确保朝鲜半岛持久和平与稳定的问题。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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