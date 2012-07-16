金正恩亲信李英浩被解除党职

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透首尔7月16日电---朝鲜官方新闻社周一报导称，与朝鲜新领导人金正恩关系密切的高级军方官员李英浩（Ri Yong-ho）因病被解除所有政治职务。
朝鲜中央通讯社（KCNA）称，朝鲜劳动党周日召开政治局会议，决定解除李英浩在劳动党的所有职务，包括中央军委副主席等。
从报导中无法知晓李英浩是否还被解除军方职务。据韩国政府资料，李英浩今年70岁。
李英浩是金正恩政权内部阶层的核心人物之一。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。