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时事要闻 | 2012年 7月 16日 星期一 11:34 BJT

金正恩亲信李英浩被解除党职

路透首尔7月16日电---朝鲜官方新闻社周一报导称，与朝鲜新领导人金正恩关系密切的高级军方官员李英浩（Ri Yong-ho）因病被解除所有政治职务。

朝鲜中央通讯社（KCNA）称，朝鲜劳动党周日召开政治局会议，决定解除李英浩在劳动党的所有职务，包括中央军委副主席等。

从报导中无法知晓李英浩是否还被解除军方职务。据韩国政府资料，李英浩今年70岁。

李英浩是金正恩政权内部阶层的核心人物之一。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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