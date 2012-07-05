韩国前总统朴正熙之女将宣布参加总统选举

蒂勒森与杨洁篪会晤 讨论“互利的”经济关系
路透华盛顿2月28日 - 美国国务院称，美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)与中国国务委员杨洁篪周二会面，讨论改善和维护两国之间“互惠互利的经济关系”。
路透首尔7月5日电（记者 Jack Kim/Ju-min Park）---韩国前总统朴正熙的女儿朴槿惠将於7月10日宣布参加总统竞选，寻求成为该国第一位女性元首。她若当选，可能会承诺扩大社会福利，修缮同朝鲜的关系。
现年60岁的朴槿惠举止优雅，她的支持率领先许多潜在竞争对手两位数，有望在执政的新国家党（New Frontier Party）党内初选中胜出。
许多年长的选民对她的名字非常熟悉，会让人回想起其父在位时韩国经济的快速增长，当时韩国摆脱贫困一举跃入发达国家行列。
但为了确保赢得12月的总统选举，她亟待接触年轻的城市选民。对这些选民而言，就业保障和社会福利是困扰他们的问题，而朴正熙也早就成为遥远的历史人物。
2007年，朴槿惠角逐保守党总统候选人提名失败，当时她描述她的政策为“韩国的撒切尔主义”。
如今，在谋求成为同为保守党的李明博的继任者时，她希望“缓解民众的不安”，创造就业机会，改善社会福利。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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