联想高管驳斥有关收购诺基亚的传闻

路透赫尔辛基8月1日电---中国个人电脑生产商联想(0992.HK)高管周三驳斥了有关其收购诺基亚NOK1V.HE的传闻.

"这肯定是个玩笑,"联想欧洲、中东和非洲业务的主管Gianfranco Lanci对路透表示,"目前没有什麽事情发生."(完)

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