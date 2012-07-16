LIBOR丑闻损及外界对金融业的信心--里奇蒙FED总裁

路透里奇蒙7月13日电---里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周五接受路透专访时表示,围绕操纵关键指标利率的丑闻升温,加深大众对银行业的愤怒情绪.

拉克尔对路透表示,决定该关键利率的作法被滥用;金融机构送交借贷成本的预估,而非实际借贷的利率.

在全球金融危机持续在欧洲余波荡漾之际,拉克尔认为该事件的发展,再度重创外界对华尔街的看法.

"这整个事件再度打击民众对金融服务业的信心,这令人感到耻辱,"他指出.

拉克尔表示,以实际市场借贷成本为依归的GCF回购利率,可望成为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)有效的替代品,但在此之前需要作更多的研究.

尽管美国第二季经济明显减弱,但拉克尔并不担忧经济会退回衰退.他反倒认为平均经济成长率将在2%左右,略低於他在今年稍早预估的水准.

然而,拉克尔表示,在扶助经济成长方面,货币政策能够再做的并不多.

"我担忧的是外界对美国联邦储备理事会(FED)的预期,也就是央行能够为实际成长及劳动市场所能做的,已经被过度夸大,"他说.

不过拉克尔淡化其他几名联储官员在6月会议上提出的担忧.後者认为,美联储购买政府债券可能损及美国债市的功能.(完)

--编译 龚芳;审校 徐文焰

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