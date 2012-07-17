Libor丑闻增添银行商誉风险 RBS退出新加坡Sibor报价团

路透新加坡/香港7月16日电---苏格兰皇家银行(RBS)(RBS.L)退出新加坡银行间拆放款利率(Sibor)报价小组.在全球性利率遭人为操控的丑闻中,银行纷纷评估留在此类透明度不高的指标制定系统,对银行商誉造成的风险.

Sibor报价团的其他银行成员也表示可能退出.参与此类利率制订一度被视为是荣誉任务,如今却因操控疑云而蒙尘,特别是在规模较小、流动性较低的货币.

全球各大金融中心有数十个为各种货币制定的银行间拆放款利率,并由其各自所属的机构管辖,但伦敦及布鲁塞尔的拆息利率最具影响力.

东京银行间拆放款利率称为TIBOR,香港银行同业拆息利率称为Hibor,在布鲁塞尔制定的是欧元银行间拆放款利率Euribor.

根据金融时报本月初时的报导,苏格兰皇家银行已经退出东京及香港的同业拆息制订.

周一汤森路透公布的Sibor报价行名单中,并没有美国银行(BAC.N)和苏格兰皇家银行.

美银对此不愿置评.(完)

--编译 李婷仪;审校 程琳

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