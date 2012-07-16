李克强：着力扩大内需稳定经济增长

路透北京7月16日电---中国国务院副总理李克强在湖北考察时指出,要坚持稳中求进的总基调,着力扩大内需,稳定经济增长,努力实现全年经济社会发展预期目标.

新华社周六援引他的话称,要立足在经济全球化条件下扩大内需、调整结构,落实好结构性减税、促进消费、鼓励和引导民间投资等政策,培育新兴产业,淘汰落後产能,要加快结构调整,切实改善民生,保持经济平稳较快发展,推动经济走上内生增长、协调发展的轨道.

"当前国内外经济形势比较复杂,既要看到经济下行的压力,也要看到经济增长的动力,我们要有忧患意识,同时也要增强信心,在做好稳定经济增长这篇大文章的同时,下好结构调整促进经济转型这盘关键棋."李克强说.

国家统计局公布,二季度国内生产总值(GDP)同比增长7.6%,创逾三年来新低;上半年GDP增速为7.8%,略高於年初中国政府制定的7.5%全年增长目标.

他提到,城镇化是内需最大的潜力所在,是经济结构调整的重要依托.从经济梯度推进的规律看,中部地区发展机遇明显大於挑战,发展的回旋余地很大,对全国经济的带动作用日益凸显.

他指出,推进城镇化需要有活力的劳动力群体在城市生产生活,这就需要解决好不同收入群众的安居问题.要继续实施保障性安居工程,帮助中低收入住房困难家庭解决基本住房问题.(完)

--发稿 沈燕; 审校 黄凯

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