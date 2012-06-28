李娜对“被双打”大表不满

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透上海6月28日电---中国网球一姐李娜在不知情情况下被中国网球协会列入伦敦奥运双打参赛名单，李娜对此表示了不满。
2011年法网女单冠军李娜周二出现在国际网球联合会(ITF)周二公布的伦敦奥运会女单和女双参赛名单中。
中国网球队本月稍早对国内媒体称，考虑到伤病情况，李娜希望专注于女单比赛，中国官员则希望她能同时参加单打和双打。
“如果真的是名单已经出来了，我也不知道为什麽他们会让我打双打，”李娜对中国媒体表示，名单中显示她将与张帅搭档出战女双比赛。
“我最後一次双打是2007年的澳网，从那以後我就再也没有打过双打，”她补充说。
“到目前为止，我没有听到任何人要求我打双打的消息。”
她说，希望他们能更尊重运动员，他们处理问题的这种方式让人不舒服。（完）
编译：王燕焜 发稿：张家伟
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