宗教局反对捆绑寺庙道观上市--新华

资料图片显示少林寺和尚。新华社援引中国国家宗教局相关负责人的话报导称，宗教局反对以任何形式把寺庙道观捆绑上市。 REUTERS/Donald Chan

路透上海6月6日电---新华社援引中国国家宗教局相关负责人的话报导称，宗教局反对以任何形式把寺庙道观捆绑上市。

在中国，与世界知名遗址有关联的企业上市并不新鲜，但试图让宗教活动场所上市的做法，似乎越过了底线。

报导援引国家宗教局一司副司长刘威的话称，一些地方利用寺庙道观搞旅游开发，甚至计划将寺庙道观捆绑上市，这样的做法是不对的。

刘威在“宗教活动场所管理经验交流会”记者招待会上表示，这一做法“侵害了宗教界合法权益、损害了宗教界形象，伤害了广大信教群众的感情”。

三年前，有消息称少林寺计划上市，此事一经传出便引发舆论哗然。少林寺近几年已经变成高调的商业实体，许多民众担心其会过於热衷赚钱。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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