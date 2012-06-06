宗教局反对捆绑寺庙道观上市--新华

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--3月3日
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透上海6月6日电---新华社援引中国国家宗教局相关负责人的话报导称，宗教局反对以任何形式把寺庙道观捆绑上市。
在中国，与世界知名遗址有关联的企业上市并不新鲜，但试图让宗教活动场所上市的做法，似乎越过了底线。
报导援引国家宗教局一司副司长刘威的话称，一些地方利用寺庙道观搞旅游开发，甚至计划将寺庙道观捆绑上市，这样的做法是不对的。
刘威在“宗教活动场所管理经验交流会”记者招待会上表示，这一做法“侵害了宗教界合法权益、损害了宗教界形象，伤害了广大信教群众的感情”。
三年前，有消息称少林寺计划上市，此事一经传出便引发舆论哗然。少林寺近几年已经变成高调的商业实体，许多民众担心其会过於热衷赚钱。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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