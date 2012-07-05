上市申请文件质素欠佳 延误审核影响审批--香港证监会

路透香港7月5日电---香港证券及期货事务监察委员会(证监会)日前表示,继续发现部分上市申请文件并未达到预期水平,有关的缺失不但对审核程序造成不必要的延误,更导致部份上市申请最终被搁置.

香港是全球最大的首次公开发行(IPO)集资中心,也是中国的离岸集资中心.证监会报告称,截至3月底止年度内,透过港交所(0388.HK)接获191宗上市申请,包括九宗创业板公司转往主板上市的个案;并对其中168宗申请提出意见,另有九宗因为若干重大基本事宜或严重缺失,须待申请人对上市文件草拟本作出重大修正後再作审理.

其中两宗个案的申请人面临重大的业务中止风险,申请人宣称其业务可持续营运,但该等乐观声明所依据的假设,明显与其业务及行业环境的具体事实不符.而有数宗个案,上市申请文件初稿未有包含有关上市规则明文要求呈交的最基本的资料及文件.

此外,有不少上市文件初稿未有就申请人所涉及的风险、过往财务表现及未来计划提供有意义的披露,让投资者对上市申请人的业务及前景作出有根据的评估.

"申请人及其上市团队若能在拟备上市申请文件时保持小心谨慎的态度及运用适当的技能,并采取合理步骤,以确保有关文件准确、完整和清晰,这对投资者及申请人双方都有好处."证监会行政总裁欧达礼(Ashley Alder)称.

为加强上市保荐人监管制度,证监会正进行为期两个月的公众谘询,并将於明天(6日)结束.证监会建议假如IPO保荐人误导投资者,最高罚则为监禁三年和罚款70万港元.而证监会亦将为保荐人的操守订出更严格的规管,包括在尽职审查及上市申请的文本须向公众披露。(完)

--记者 梁慧仪; 审校 曾祥进

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