香港《星岛日报》：刘翔失金 仍然伟大

（8月8日社评）

"翔飞人"折足伦敦奥运,虽然令亿万中国人失望,但在体育发展史上,已经留下不可磨灭的一笔贡献,证明亚洲人有能力在田径项目冠绝全球,而他昨日告别赛场的行动,亦在全球观众眼前,显示中国运动员并不是只懂争夺奖牌的机器.

刘翔两度以夺奖热门的身分在奥运初赛出局,不少人感到惋惜,也有不少人疑惑,他在京奥退赛时已经受到不少人批评.运动员成为国人的感情投射对象,世界各国皆如此,这在一些大型国际足球比赛後的狂欢或骚乱最为显着.有人指这为运动员增添过分压力,亦有人觉得这是促进运动员作最佳发挥的动力,赛果不如人意时,须正确疏导群众情绪.

刘翔没有按照不少人心中的剧本,上演一场好戏,引起一些人不满.但是,大家不宜就此忽略刘翔不按剧本的即兴表现,几经辛苦单脚站起的刘翔,本欲跳离赛场,中途却转身跳回赛道,亲吻最後一栏後去到终点,在全场掌声中作出相当戏剧性的告别.

告别伦奥,是否等如告别体坛,还待进一步发展,刘翔人性化体现了奖牌之外的感情因素和价值.古巴的罗伯斯打破了刘翔当年的世界纪录,但是他去年在南韩世界田径锦标赛中,干扰刘翔而被取消金牌,在更高层次的要求上,比起刘翔,望尘莫及.这是昨日部分参赛者,仍视刘翔为当今世界最伟大跨栏运动员的原因.

刘翔失金固然可惜,却也提醒了大家,金牌并非衡量伟大运动员的唯一条件.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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