地方保障房建设资金不到位--审计署

* 部分地方存在保障房建设资金筹集不到位

* 县级财政性收入中非税收入占比较高,稳定性和可持续性较差

* 财政管理不够规范,超收收入缺乏制度约束

路透北京6月27日电---中国国家审计署署长刘家义周三做2011年度审计报告时指出,部分地方存在保障房建设资金筹集不到位、审核和退出机制不健全等问题;县级财政性收入中非税收入占比较高,稳定性和可持续性较差.

刘家义向全国人大常委会报告2011年度中央预算执行和其他财政收支的审计情况时指出,县级财政支出压力较大,一些县在招商引资中变相减免财政性收入,有的存在虚增财政收入现象;同时对超收收入缺乏制度约束,财政管理还不够规范.

"重点审计的66个市县中,有36个少提取或少安排保障性安居工程资金53.14亿元人民币(相当於其应提取或安排数的14%),有11个未落实配套资金6.12亿元,还有29.55亿元专项资金被截留或挪用."刘家义称.

他指出,当前县级政府独享税种的税源较为分散,县级财政性收入主要来源於非税收入.2011年,重点调查的54个县实现的财政性收入中,有675.11亿元(占60%)是非税收入,且大多有专项用途,财政不能统筹安排,县级财政支出压力较大,一些地方民生资金计提不足.

对於中央部门预算执行和决算草案审计情况,刘家义指出,总体上部门预算执行和财务管理的规范性逐步提高,违法违规问题不断减少,挤占挪用、多申领预算资金等违规问题金额分别比上年减少13%、61%.但仍存在预算执行未完全到位,预算和财务管理不够严格,一些预算管理制度和规定不够明确完善等问题.

其中,国土资源部等两个部门本级和环境保护部环境规划院等五个部门所属单位多申领财政资金2,191.91万元;商务部等三个部门本级及工业和信息化部中国软件评测中心等42个部门所属单位违规转移套取资金1.57亿元,其中2,884.1万元用於发放补贴;人口计生委等五个部门本级和民航局清算中心等10个部门所属单位自行设立项目违规收费2.07亿元.

**政府采购审批监管不严格,转移支付问题多**

在财税审批和管理方面,刘家义指出,由於政府采购标准的制定和采购代理机构的资格认定、审批、授予、考核、处罚都由财政部负责,缺乏有效监督制约,存在政府采购审批监管不严格.部分预算执行率低,中央预算投资安排的六个项目进展缓慢,7,000多万元财政资金闲置或滞留.

财政的转移支付方面,一般性转移支付力度仍应加大.审计发现,中央均衡性转移支付比地方财政2011年标准收支缺口少3,935.67亿元,不利於缩小地区间财力差异;专项转移支付管理制度不健全,部分专项转移支付未实现预期目标.

为此,刘家义指出,要深化财政体制改革,健全统一完整的政府预算体系,切实将政府收支全部纳入预算,超收收入和重大预算调整事项应向全国人大常委会报告,逐步建立政府财务报告制度.

同时,按照事权与财权相匹配原则,调整优化中央与地方收入分配结构,切实解决转移支付在中央财政支出中占比高、专项转移支付在转移支付中占比高的问题,建立健全规范的转移支付制度.

此外,要加强财政制度建设,要建章立制,明确标准和依据,落实管理责任和权限.清理规范税收优惠和变相减免财政性收入等政策,加强财政政策与其他政策的协调配合.

新华社报导称,中国正在提交审议的预算法修正案草案二审稿进一步规范中国的财政转移支付制度,强调财政转移支付应当规范、公平、公开,以一般性转移支付为主体,以均衡地区间基本财力为主要目标.(完)

欲了解详情,请点选审计署网站(here)

--发稿 沈燕; 审校 乔艳红

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