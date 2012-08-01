第八次“江陈会”定於下周台北举行

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--3月3日
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透台北8月1日电---台湾谈判代表机构--海基会周三表示,第八次"江陈会谈"将於下周三(8日)及周四(9日)于台北市举行,届时两岸可望签署"两岸投资保障和促进协议"与"两岸海关合作协议".
该会的新闻稿指出,中方代表团海协会团员将於8日抵达,并进行海基及海协两会的副董事长层级预备性磋商,9日安排签署仪式.
台湾政府官员强调,此次签署的投保协议攸关台商于大陆投资的权益保障,协议中将包含仲裁方式、通知家属等方面.此外,该协议的保障也是双向,同样及于陆资于台湾的投资纠纷.
投保协议十分受到台商关注,包括全球消费电子代工龙头--鸿海(2317.TW)董事长郭台铭都於今年股东会中表示,投保协议应该把台商智慧产权保障列入,并有例如新加坡的第三地裁判.他表示,因为除了人才,科技业最重要就是智财权,"若不能获充足保障且一劳永逸,不签也罢."
投保协议是在第五次江陈会时提出成为议题,当时希望在第六次江陈会进行签署,但到第七次江陈会仍未签成,主要在两岸对如何落实执行保障意见分歧.
台湾官员此前表示,在两岸签署海关合作协议後,经两岸AEO(Authorized Economic Operator)认证的优质企业,将来在两岸海关通关时将同时享有免拆柜快速通关的待遇,为企业省下可观的关务成本.
两岸两会自2008年6月国民党重新执政以来,已先後举行七次会谈,共签署16项协议.(完)
--记者 林妙容; 审校 张喜良
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透上海3月3日 - 中国股市沪综指周五连两日收跌。分析师指出，美联储升息预期打压国际大宗商品价格，国内周期股普遍走弱；而深市创业板龙头股乐视网破位下跌，亦打击市场人气。大盘跳空低开后，一直低位徘徊，成交萎缩。
路透北京3月3日 - 当被问及中国央行未来是否会继续“随行就市”上调逆回购利率时，央行副行长易纲周五表示，利率的波动是市场供求关系决定的，而且总体来说国内的利率非常稳定。