每日管理建议：三种微博不要发

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透波士顿6月4日电---“每日管理建议”栏目为您提供即时、实用的管理技巧，内容来自《哈佛商业评论》及其网站（www.hbr.org）。以下内容不代表路透立场。
Twitter每天发布的1.75亿条微博中，有多少是有价值的信息？你应避免发布以下三种微博，无论你多想发布它们。
1. 我在做什麽。如果一条微博仅用来说明你现在在做什麽，不要发布它。除非你是名人，否则，人们不会关心你的一举一动。
2. 发牢骚。不要对某事抱怨，除非你还能提出有用的建议。就像与人交往一样，人们在Twitter上不喜欢听人诉苦。
3. 证明自己的存在。不要为证明自己的存在而发微博。避免发布“早安，世界”这种微博，最好能分享有见地或有用的信息。
——摘自Paul Andre、Michael Bernstein和Kurt Luther撰写的《怎样写一条好微博》（What Makes a Great Tweet）。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透首尔10月25日 - 韩国联合通讯社周二引述韩国现代汽车集团未具名高管报导，该集团的管理层计划从本月开始自愿降薪10%，这是2009年以来的首次。
路透纽约10月20日 - 纽约联邦储备银行总裁杜德利周四表示，银行业者需要持续监控自身奖励员工的方式，确保可兹提倡良好的行为表现。