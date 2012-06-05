每日管理建议：三种微博不要发

Twitter每天发布的1.75亿条微博中，有多少是有价值的信息？你应避免发布以下三种微博，无论你多想发布它们。

1. 我在做什麽。如果一条微博仅用来说明你现在在做什麽，不要发布它。除非你是名人，否则，人们不会关心你的一举一动。

2. 发牢骚。不要对某事抱怨，除非你还能提出有用的建议。就像与人交往一样，人们在Twitter上不喜欢听人诉苦。

3. 证明自己的存在。不要为证明自己的存在而发微博。避免发布“早安，世界”这种微博，最好能分享有见地或有用的信息。

——摘自Paul Andre、Michael Bernstein和Kurt Luther撰写的《怎样写一条好微博》（What Makes a Great Tweet）。（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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