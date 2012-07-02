每日管理建议：如何培养明日领袖

管理角色过渡最难的情况之一是，部门领导转型为企业领袖。为这些高级职位准备人才应尽早开始。

向可能的候选人提供参与跨部门项目的机会。如果你经营的是一家跨国公司，请确保他们能参与海外项目。

当他们的领导力逐渐显露，向其提供高级管理职位，并向外部利益相关者介绍他们，例如投资者、媒体和重要客户。

在提拔他们加入企业管理层之前，派他们参与实质性的执行项目，涉及组织设计、业务流程改进等。

当这些明日之星终於做好准备，让他们负责规模小、与众不同并处於上升趋势的部门。让其带领一支有经验的、果断的队伍，他们可以从中学习。

——摘自沃特金斯（Michael D. Watkins）的《经理如何成为领袖》（How Managers Become Leaders），阅读全文请点击（here）。（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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