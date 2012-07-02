每日管理建议：如何培养明日领袖

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透波士顿6月15日电---“每日管理建议”栏目为您提供即时、实用的管理技巧，内容来自《哈佛商业评论》及其网站（www.hbr.org）。以下内容不代表路透立场。
管理角色过渡最难的情况之一是，部门领导转型为企业领袖。为这些高级职位准备人才应尽早开始。
向可能的候选人提供参与跨部门项目的机会。如果你经营的是一家跨国公司，请确保他们能参与海外项目。
当他们的领导力逐渐显露，向其提供高级管理职位，并向外部利益相关者介绍他们，例如投资者、媒体和重要客户。
在提拔他们加入企业管理层之前，派他们参与实质性的执行项目，涉及组织设计、业务流程改进等。
当这些明日之星终於做好准备，让他们负责规模小、与众不同并处於上升趋势的部门。让其带领一支有经验的、果断的队伍，他们可以从中学习。
——摘自沃特金斯（Michael D. Watkins）的《经理如何成为领袖》（How Managers Become Leaders），阅读全文请点击（here）。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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