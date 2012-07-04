曼联将在纽交所上市 最多筹资1亿美元

路透7月3日电---拥有广大球迷支持的英格兰足球俱乐部--曼彻斯特联队,已经选择在纽约证券交易所(NYSE)进行首次挂牌上市,终止了数个月来关於上市地点的猜测.

曼联最初考虑在香港进行首次公开发行(IPO),後来计划去年下半年在新加坡进行10亿美元的IPO,但该计划因市场动荡而搁置.

曼联周二向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件显示,将通过在纽交所发行Class A普通股筹集最多1亿美元资金.

在美国,一家公司在首次IPO文件中所说的计划筹资金额将用於计算其注册费.IPO的最终规模可能有所变动.

据汤森路透IFR上个月报导,拥有19座英超冠军和鲁尼(Wayne Rooney)等球星的曼联,已经放弃亚洲IPO计划,打算转往美国上市.

金融服务公司IPOX Schuster LLC创始人Josef Schuster表示,曼联此次IPO筹资额远低於最初预计的10亿美元,这并不令人意外.

"发股规模越小,相对估值可能越高……这可能只是最开始的一种策略,使这宗IPO看起来规模较小,"Schuster说,"交易商可能会相信如果发股数很低,公司有办法在上市後推高股价."

根据曼联委请研究机构Kantar去年进行的调查,这支俱乐部在全球共有6.59亿球迷,约半数在亚太区.

"曼联在美国能否吃香还有待观察,足球在美国并不是很受欢迎的运动……它的最佳上市地点应该是伦敦,"佛罗里达大学IPO专家Jay Ritter对路透表示.

曼联在初步招股书中表示,IPO承销商包括JefferiesJEF.N、瑞士信贷MLPN.P、摩根大通(JPM.N)、美银美林(BAC.N)和德意志银行(DBKGn.DE).起初料将成为曼联新加坡IPO承销商的摩根士丹利(MS.N)不在其中.

曼联并未透露计划发行多少股份以及发行价格.(完)

--编译 杜明霞;审校 沈以文

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