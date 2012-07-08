一周市场焦点：已有经济放缓压力 再添财报季挑战

* 欧元区危机将继续压制市场

* 第二季财报季将挑战股市升势

* 日本央行可能加入政策宽松队伍

* 数据将证实中国经济逐步放缓

路透伦敦7月6日电---未来一周,对欧债危机最新应对举措与几家主要央行政策宽松日渐升高的失望情绪将主宰股市人气,另外投资者也将迎来新的财报季.

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周一将向欧洲议会发表证词陈述,之後欧元区财长将举行会议,这些都将令欧债问题继续处於关注焦点.

德国宪法法院也将听取对欧洲稳定机制(ESM)的不满意见.该机制原定於7月1日起运行,成为欧元区新的永久援助基金.

但随着美国铝业(AA.N)周一为美国第二季财报季拉开序幕,视线焦点将很快转向危机对企业业绩的影响.

"第二季财报季不太可能表现很好."Crossbridge Capital的投资服务主管Manish Singh表示.

他说,整体而言,标准普尔500股指.SPX成份企业的第二季盈利将较2011年同期降1.1%左右.

"若我已经离场休假,我不会急匆匆返回市场,会等到月底."Singh说.

全球股市今年以来的表现优於于债券,尽管有证据显示资金稳步流出传统的管理基金.过去五周来,股债市的表现差距已经扩大.

自6月1日以来,MSCI明晟全球股指.MIWD00000PUS上涨超过5%,Stoxx Europe 600股指6月录得4.7%涨幅,在7月头两周上涨逾2%.

MSCI明晟不含日本的亚太股指.MIAPJ0000PUS第三季首周上扬约1.2%,处在七周高点附近.

美国主要市场的情况类似,继6月强劲表现後,7月以来延续稳健涨势.

"债市消化的形势预期要比股市糟得多,这可能让股市短期内有些脆弱."Aon Hewitt的全球资产配置主管Colin Robertson表示.

新财报季首周的一大焦点是摩根大通(JPM.N),该银行将於7月13日发布财报,市场将关注灾难性衍生品交易给其造成了多少亏损.

**货币政策**

投资者也将消化过去一周里多家央行的政策举措,欧洲央行(ECB)、英国央行与中国央行此前以不同方式放宽了政策,来对抗全球经济放缓.

美国联邦公开市场委员会(FOMC)要到月底才召开会议,但本周三将公布上次会议的记录.

会议记录应会进一步反映美联储的当前看法,不过周五令人失望的非农报告有可能影响力更大.

美国6月仅新增非农就业岗位八万个,逊於市场预期,不过稍高於5月修正後的7.7万.

日本央行(BOJ)将在周四结束为期两天的政策会议,届时将就全球经济形势与本国经济现状发表看法,同时公布中期经济成长与通胀预估.

Capital Economics的日本分析师David Rea表示,"自6月会议之前以来,我们一直觉得日本央行(BOJ)将在7月放松政策,在考虑相关证据後,我们仍坚持认为这次会议将再扩大资产购买规模10兆日圆(约合1,250亿美元)."

**中国数据**

周四将迎来本周的重磅数据--中国第二季国内生产总值(GDP)以及6月工业增加值与零售销售.

路透走访的分析师预期,中国二季度GDP同比增速料为7.6%,将为连续第六季放缓且为2008-09年以来最慢.

中国等亚洲出口大国的一个主要担忧是,世界经济有可能重演2008-09年的金融危机,当时世界贸易陷入停滞局面.

不过,中国央行7月5日在近一个月时间内第二次降息,应能将数据的大部分负面影响予以抵消.

投资者还将关注德国5月贸易表现,以及英国工业与制造业生产数据.(完)

--编译 隋芬 审校 张涛

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