蒙牛称将与丹麦Arla共同研发乳制品

中金公司称董事长丁学东因工作调动已辞任
路透香港2月28日 - 中国知名投行--中国国际金融股份有限公司周二宣布，丁学东因工作调动已辞任董事长职务，自周一（27日）起生效。
* 蒙牛将与Arla共同研发乳制品
* 未来将提高奶粉等乳制品比例
* Arla将提供奶源管理技术及经验
路透香港6月19日电---在竞争对手仍陷於产品丑闻之际,中国主要乳业集团--蒙牛乳业(2319.HK)周二指出,将与战略夥伴丹麦Arla Foods(爱氏晨曦)ARLAF.UL在奶酪、黄油及奶粉等乳制品产品研发技术合作,调整产品结构.
分析师指出,蒙牛为液体奶的市场龙头,但乳制品事业相对较弱.此料有助於蒙牛挟着负有声誉的国际夥伴的技术及管理经验,扩大产品线.双方合作成功,也有益于蒙牛摆脱先前的负面形象.
蒙牛新任总裁孙伊萍在电话记者会中指出,双方将合资成立技术中心,年底前于内蒙成立终端乳业中心,并引入Arla Foods在牧场管理的技术及经验.
"Arla有很好的奶粉技术,根据中国消费者需求,未来在奶酪,黄油和奶粉共同研发产品."今年4月接总裁一职的孙伊萍说.
她表示,乳制品的研发对公司发展来说相当重要,且会根据市场需求进行调整.
欧洲主要乳制品销售商--Arla Foods上周由私募基金厚朴投资手中接下持股,正式成为蒙牛第二大战略股东,并将在蒙牛董事会中持有一席董事.市场称,蒙牛可以藉着Arla Foods的技术发展毛利较高的婴幼儿奶粉,而Arla可以藉着蒙牛渠道进入中国市场,合作互利.
法国巴黎银行报告指出,"Alra协助蒙牛发展奶粉事业,是双方合作带给蒙牛最大的好处...在Alra加入後,蒙牛发展乳制品的脚步会加快."
蒙牛去年379.9亿元人民币收入中,九成来自於液体奶,冰淇淋占8.7%,而奶粉在内的乳制品仅占1.2%;上周因部份婴幼儿奶粉被检出汞含量超标的伊利股份(600887.SS),则是中国奶粉市场领先者.
孙伊萍同时指出,中丹政府亦乐见双边乳业进行合作,且中国乳业最急迫的是提升乳源品质的控管,Arla也会提供相关技术及经验.
蒙牛一批产品去年底遭国家质检总局验出致癌物质黄曲霉素(M1)超标,导致蒙牛股价重挫,销售迄今尚未全数摆脱此事件影响.
蒙牛继昨日大涨6.82%,今日收盘续升3.79%至21.7港元;大盘恒生指数.HSI则微幅收低0.06%.
中国是世界最大的配方奶市场,预计将在2020年超过美国成为最大的乳制品市场.全球大型食品公司竞相确保可从其需求增长中分一杯羹.(完)
--记者 李珊珊; 审校 黄凯
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