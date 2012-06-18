蒙牛携手丹麦Arla 政策支持或助其摆脱丑闻

资料图片显示蒙牛logo。在中国乳业食品安全疑虑挥之不去之际，中国主要乳业集团--蒙牛乳业宣布与丹麦乳品巨擘Arla Foods(爱氏晨曦)合作。 REUTERS/Tyrone Siu

* 蒙牛与丹麦Arla携手

* 大股东中粮集团推动

* 政策支持,有利於蒙牛摆脱丑闻

* 股价今年迄今涨约16%

记者 李珊珊

路透香港6月18日电---在中国乳业食品安全疑虑挥之不去之际,中国主要乳业集团--蒙牛乳业(2319.HK)宣布与丹麦乳品巨擘Arla Foods(爱氏晨曦)合作.市场人士指出,有政府作背後推手,此战略协议料有助改善蒙牛管理及产品品质,然双方文化差异颇大,合作成效尚待考验.

分析师指出,正当对手伊利股份(600887.SS)苦於产品再爆丑闻,蒙牛料可藉由优质合作夥伴提升形象.此外,此讯息在中国国家主席胡锦涛进行首次中丹元首访问时发布,以及蒙牛大股东中粮集团的国企背景,市场也可嗅出政策支持改善食品安全的决心,预料将为更多国外企业打开进入中国的大门.

上海申银万国分析师张世说,"这是中粮集团这个大平台带给蒙牛的优势,蒙牛的优势是在marketing(行销),但欠缺质量管控...大家原先担心中粮集团作为国企,经营上会太过平稳.这个合作,逻辑上对蒙牛是正面的."

"这个肯定是官方在後面推动."他在谈及消息发布时点时说.

蒙牛周末期间发布公告称,其第二大股东私募基金厚朴投资将手中持股出售予爱氏晨曦.双方并订立战略协议,爱氏晨曦将成为中国的独家战略夥伴,双方除了在供货管道上相互合作外,爱氏晨曦亦会向蒙牛提供技术、管理、市场推广等意见.

这被视为是中国乳业最大的国际合作案,促蒙牛收盘大涨6.82%至21.15港元,盘中大度升约近10%至21.75港元,为5月23日触及22港元以来最高;大盘恒生指数.HSI升1.01%.

今年迄今蒙牛股价涨幅达到16.47%,胜於大盘恒生指数.HSI的5.39%.

**合作双赢**

分析师多对双方战略结盟正面以待.美银美林在报告中指出,此合作有助於协助蒙牛改善乳源品质控管,以及产品发展能力,长期而言,将有助於其超越对手.

德银分析师黄美宝则称,"我们认为蒙牛找到一位很好的夥伴,改善其产品品质及供应链管理,这是正确的一步."

分析师及市场人士指出,在产品开发方面,蒙牛欠缺高端乳制品的产品线,同时在奶粉方面亦显不足.若双方能够进一步在产品研发合作,对蒙牛加分不少.在此同时,爱氏晨曦也可藉助蒙牛、甚至是中粮集团的渠道进入中国市场,是个双赢的局面.

"蒙牛想作婴幼儿奶粉,这是产品毛利比较高的环节,"一不具的行业分析师说,"有了爱氏晨曦协助,这个梦想比较容易达到."

不过,他也表示,目前协议细节尚未揭露,且双方文化差异颇大,合作方式尚待观察.

由於扩展迅速,对於前端奶源品质控管不足,中国乳制品食品安全问题不断,除了2008年三聚氰胺事件外,还陆续发生2009年的特仑苏事件,以及2011年小学生饮用蒙牛纯牛奶集体中毒事件.

而去年底国家质检总局验出蒙牛一批产品含致癌物质黄曲霉素(M1)超标,导致蒙牛股价重挫,销售迄今尚未全数摆脱此事件影响.

伊利(600887.SS)上周亦被检出婴幼儿奶粉部份汞含量超标,股价连续大跌.继上周五跌停10%後,今日收盘续跌4.71%至20.82元人民币.

**股权结构健康**

分析师同时指出,爱氏晨曦的交易,也让蒙牛股权相对稳定,有利於公司发展.

"厚朴是私募基金,纯粹作财务性投资,"上述不具名行业分析师说,"这类基金的操作模式是想卖就卖.爱氏晨曦除了资本运作,还有战略协议,对股权来说更健康."

他表示,目前尚无法评估双方合作对於蒙牛财务上的实质贡献,今日股价表现可说是蒙牛在受到连串丑闻打击後,市场对其估值的重新评估.

爱氏晨曦是以17亿丹麦克朗(或2.89亿美元),自厚朴投资手中接下相当於蒙牛约6%股权,预计会参与董事会运作.

1863年成立的爱氏晨曦,目前为全球前五大乳制品业者.根据公司网站,旗下品牌包括:Arla、Buko、Dofina、Lurpak等,产品则涵盖牛奶、酸奶、芝士、奶油等.根据公司去年财报,其营收主要来源是英国及瑞典等欧洲地区.(完)

--审校 林高丽

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